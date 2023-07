Nuova T-Cross 2024, restyling stile Volkswagen. Cioè leggero

Volkswagen che vince non si cambia, la si aggiorna: abusiamo spesso e volentieri di questa espressione, tuttavia nel caso di T-Cross calza a pennello. Come ci saremmo aspettati dopo aver sbirciato le foto del prototipo pre-serie, il restyling 2024 del popolare SUV compatto tedesco (giunto sino ad oggi, dal 2019, pressoché inalterato) consiste essenzialmente di una ritoccata ai fari, migliore qualità e tecnologia all'interno, una mini-evoluzione (mini mini) dei motori. Passiamo in rassegna ogni singola voce, tempi di uscita inclusi.



Volkswagen T-Cross MY24

Dall'esterno, la T-Cross aggiornata è riconoscibile dal nuovo design dei fari a LED anteriori e posteriori. Per la prima volta, disponibili in opzione anche i fari a matrice di LED IQ.Light. Tre nuovi colori per la carrozzeria: Grape Yellow (il frizzante giallo dell'esemplare in foto), Clear Blue Metallic (un elegante azzurro), Kings Red Metallic (un rosso vivace).

Nuovi fari a LED

L'elemento centrale all'interno di T-Cross 2024 è il nuovo display di infotainment indipendente. Il touchscreen standard misura 8 pollici, la versione top di gamma vince l'upgrade del display da 9,2 pollici. Tutte le versioni di nuova T-Cross, inoltre, adottano di serie il quadro strumenti digitale, da 8 o 10 pollici a seconda dell'allestimento. Completamente riprogettato anche il cruscotto: come sui modelli VW di maggiori dimensioni, ecco superfici imbottite e di qualità superiore. Idem dicasi per i rivestimenti delle porte anteriori, almeno sulle versioni Style ed R-Line. Di serie il clima manuale, mentre come optional è disponibile il clima automatico Air Care Climatronic con cursori touch retroilluminati.

T-Cross 2024, gli interni

PROVA DI FORZA Per dovere di cronaca, Volkswagen ha aumentato di 20 kg (da 55 a 75 kg) il carico massimo che può agire verticalmente sul gancio di traino rimovibile (optional). Nuova T-Cross offre quindi maggiori possibilità di traino di un rimorchio pesante. Allo stesso tempo, aumenta il peso massimo consentito di biciclette o altre attrezzature sportive trasportabili su un portapacchi montato sul gancio di traino stesso.

Maggiore capacità di traino

Non si segnalano particolari innovazioni per l'offerta propulsori, sempre composta dai turbo benzina TSI da 1,0 litri (col 110 cv che guadagna 6 cv, raggiungendo quota 116 cv, e viene abbinato in opzione anche all'automatico DSG) e 1,5 litri. Niente ibrido, nemmeno in salsa soft.

Quasi invariata la gamma motori

La versione base include ora funzionalità come i nuovi fari a LED anteriori (invece di quelli alogeni) e posteriori, telecamera multifunzione, display dinamico della segnaletica stradale e Digital Cockpit. Per T-Roc Life, nuovi cerchi in lega da 16 pollici e volante multifunzione in pelle. Al top della gamma, gli equipaggiamenti Style (per una maggiore eleganza) ed R-Line (accenti sportivi).

VW T-Roc R-Line

Le prevendite e l'attivazione del configuratore online di nuova T-Cross inizieranno nel quarto trimestre del 2023. L'arrivo nei concessionari inizierà invece nel primo trimestre del 2024. Eventuali aggiornamenti dei listini sono ancora ignoti: Volkswagen anticipa soltanto che ''nonostante gli ampi miglioramenti, nuova T-Cross sarà ancora offerta a un prezzo base molto interessante''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/07/2023