Nuova VW T-Cross: il baby-SUV si rifà il look, ecco come cambia

La Volkswagen T-Cross è un modello di successo per la Casa tedesca. Il segmento dei city-SUV continua a fare grandi numeri e dalle parti di Wolsburg hanno deciso che è ora di dare una rinfrescata al loro entry-level nel mondo delle “ruote alte”. Il baby SUV è stato immortalato in Austria durante dei test dinamici sull’impianto frenante - come si legge sulla coda del muletto – con la carrozzeria quasi del tutto libera dalle consuete pellicole mimetiche, applicate in minima parte nella zona posteriore, all'altezza dei fari, e con il frontale completamente senza maschera. Questa non è la prima volta che la vediamo quasi priva di mimetizazione e ad aprile avevamo messo le mani sulle prime immagini, ma le nuove foto ce la mostrano con altri dettagli aggiornati, insieme a piccole novità riguardo il suo arrivo. Conosciamole insieme.

Nuova Volkswagen T-Cross: in arrivo il restyling del piccolo SUV di WolsburgCOME CAMBIA IL LOOK Dalle immagini, è visibile una porzione anteriore ridisegnata, con nuovi fendinebbia, un paraurti più robusto e una griglia più ampia con un nuovo motivo. La presa d'aria inferiore è più grande di prima e sfoggia anche un disegno differente. A giudicare da altri modelli della gamma VW, la striscia cromata più sottile della nuova calandra potrebbe essere illuminata, almeno negli allestimenti più pregiati. I fari avranno una nuova forma esterna e c'è un'alta probabilità che presentino una grafica a LED differente.

Nuova Volkswagen T-Cross: il nuovo stile del frontale è evidenteFULL LED DAVANTI E DIETRO L’ipotesi è che VW li offra fin dai modelli di attacco del listino, al contrario di oggi dove le versioni “base” sono equipaggiate con lampadine alogene dall'aspetto economico, almeno per i mercati europei. Il profilo sarà del tutto simile a oggi, con un bell’equilibrio complessivo, ma la parte posteriore beneficerà di alcune modifiche. Queste includeranno la grafica dei fari a LED e quella della modanatura nera e rossa che collega i due gruppi ottici nel modello attuale. Questo elemento è completamente ricoperto di nastro rosso e nero sul prototipo che vediamo nelle foto e non saremmo del tutto sorpresi di vederlo uscire di scena dalla coda della futura T-Cross. Infine, un nuovo look per il paraurti posteriore completa il quadro. Oggi non abbiamo alcuna informazione per quanto riguarda gli interni, anche se VW starebbe pensando a migliorare la qualità dei materiali e aggiornare il software dell’infotainment.

Nuova Volkswagen T-Cross: il profilo equilibrato resta sostanzialmente lo stesso

TRE E QUATTRO CILINDRI TURBO Per quanto riguarda i motori, la T-Cross manterrà sotto il cofano l’efficiente tre cilindri 1.0 TSI in due diverse potenze, con il quattro cilindri 1.5 TSI Evo2, recentemente aggiornato, che resterà al vertice della gamma in termini di prestazioni. Come con l'attuale T Cross, tutte le varianti dovrebbero essere a trazione anteriore, offrendo una scelta tra cambio manuale e cambio automatico (DSG).

Nuova Volkswagen T-Cross: il prototipo durante le prove di freni sulle strade austriache

ARRIVA A FINE 2023 Dopo i dettagli, veniamo alla probabile data di lancio. Il restyling della VW T-Cross dovrebbe debuttare entro la fine del 2023 e andare a regime nei primi mesi del 2024. Per piazzarsi sul mercato europeo, come già adesso, sotto la T-Roc, che ha ottenuto il suo aggiornamento di metà ciclo alla fine del 2021.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/06/2023