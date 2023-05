Volkswagen Touareg 2024: tutte le novità del facelift

Volkswagen Touareg 2024: ecco come cambia dopo il facelift. Prezzi, dotazioni, tecnologie e come riconoscerla a colpo d'occhio

A cinque anni dal debutto del 2018, la terza generazione di Volkswagen Touareg si presenta aggiornata nel look e nei contenuti grazie a un restyling di metà carriera. Gli aggiornamenti estetici che la rendono riconoscibile a colpo d'occhio si concentrano nei fascioni e nelle luci: nuova la griglia anteriore, per un look più aggressivo, e al posteriore si apprezza una striscia luminosa a LED del tipo ''coast to coast'' che attraversa tutta l'auto, interrotta solo dal logo Volkswagen che diventa illuminato (su tutti gli allestimenti tranne quello base). Meno evidenti, ma non meno importanti, le novità quanto a dotazioni e tecnologie.

Volkswagen Touareg 2024, le nuove luci IQ.Light HD LED

Nuova Touareg introduce nel portfolio Volkswagen i nuovi fari IQ.Light HD LED, proposti di serie su tutti gli allestimenti, tranne quello base. Questi nuovi proiettori sono fatti da più di 38.000 LED interattivi, che ''proiettano un tappeto di luce direttamente sulla corsia di guida'' e a detta di VW illuminano la strada in modo più preciso rispetto a qualsiasi tecnologia precedente. Naturalmente queste luci hanno anche la funzione anti-abbagliamento e da Wolfsburg fanno sapere che, dopo il debutto su Touareg, verranno presto proposti anche su alcuni dei SUV più piccoli del Marchio.

Volkswagen Touareg 2024, l'interno

Altra novità è l'adozione di un sensore di carico sul tetto, che dialoga con il controllo elettronico della stabilità e con le altre regolazioni attive dell'auto, per migliorare la stabilità quando venga montato un portapacchi. Oppure per esaltare le performance quando il tetto è libero. “Grazie al sensore di carico sul tetto, siamo stati in grado di ampliare ulteriormente le capacità della Touareg tanto in direzione del massimo comfort quanto in quella delle migliori prestazioni'', dice Jochen Reichel, Head of Driving Dynamics, Steering and Control Systems. ''In particolare in combinazione con le barre anti-rollio attive e con il sistema di sterzatura integrale, la Touareg offre ora una dinamica di guida ancora superiore”.

Volkswagen Touareg 2024, la trazione 4Motion è di serie

A bordo la finitura è stata resa più soffice e accogliente, specie nella zona della console centrale. I sedili posteriori sono scorrevoli e regolabili nell'inclinazione. La strumentazione digitale Innovision Cockpit è stata aggiornata, con un display da 12 pollici davanti al guidatore. Da 15 pollici è lo schermo touch a centro plancia per il sistema di infotainment con navigatore Discover Pro Max: ora di serie su tutta la gamma. Il controllo vocale è stato aggiornato, come pure le prese USB-C per la ricarica dei dispositivi, che passano da 15 a 45 W di potenza, mentre Apple CarPlay e Android Auto ora sono wireless. Tra le dotazioni non mancano la guida assistita Travel Assist efficace fino alla massima velocità e Trailer Assist per la guida con rimorchio. Ci sono poi le telecamere di manovra a 360° Area View e tra le novità vanno sottolineati il sistema Park Assist Plus, per comandare a distanza l'entrata e l'uscita dai parcheggi tramite app, e la visione notturna Night Vision.

Volkswagen Touareg 2024, la visione notturna Night Vision

In Italia, la Touareg attuale è proposta con la sola motorizzazione V6 turbodiesel 3.0 TDI: vedremo se le cose cambieranno con l'arrivo del nuovo modello, che è prodotto con cinque varianti di motore. Si va dai due turbodiesel già noti, con 231 CV e 500 Nm o 286 CV e 600 Nm, al V6 da 3.0 litri in versione a benzina con 340 CV e 450 Nm di coppia. Completa la gamma la coppia di eHybrid plug-in di pari alimentazione, frazionamento, cilindrata e architettura dell'unità a benzina, con batteria da 14,1 kWh, per potenze 381 o 462 CV. Tutte le motorizzazioni prevedono di serie il cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale 4Motion. Il top di gamma è la Touareg R eHybrid, accreditata di uno 0-100 km/h in 5,1 secondi.

Volkswagen Touareg R 2024, 3/4 anteriore

Nuova Volkswagen Touareg 2024 verrà proposta in quattro allestimenti: Touareg, Elegance, R-Line e la versione più sportiva Touareg R. Per conoscere con precisione le caratteristiche di ciascun allestimento sul mercato italiano dovremo attendere ancora un po', ma la dotazione di serie fin dal livello base comprende clima bi-zona, portellone del bagagliaio automatico, sistema keyless, sedili anteriori riscaldati, cruise control adattivo, mantenimento di corsia, riconoscimento segnali stradali, frenata automatica di emergenza, retrocamera e assistente di parcheggio. Oltre ai già citati Innovision Cockpit e navigatore Discover Pro Max. Il listino (in Germania) attacca dai 69.200 euro del modello base, per salire a 75.070 euro della versione Elegance. la R-Line alza l'asticella a 79.660 euro, mentre la più potente Touareg R eHybrid raggiunge quota 93.870 euro.



Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/05/2023