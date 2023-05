Nuova Touareg, tutto pronto per la world premiere. Il video teaser

Ha fretta di farsi conoscere, nuova Volkswagen Touareg. Prevista inizialmente per l'estate, la presentazione di Touareg restyling viene anticipata a primavera. Per conoscere tutti i dettagli, appuntamento a domani, mercoledì 24 maggio. Lo scopriamo grazie al video teaser che la Casa pubblica sui suoi canali social.

THE MATRIX Descritta come un ''aggiornamento tecnico e visivo completo'', in seguito alle anticipazioni degli scorsi mesi già sappiamo che la nuova edizione di VW Touareg sfoggia innanzitutto nuovi fari a matrice IQ.Light HD, tra loro collegati da sottile striscia illuminata. Ciascun faro è composto da 19.200 micro-LED, in grado di proiettare di fronte a sé un vero e proprio ''tappeto di luce interattivo''.

Nuova Touareg, super fari a LED

ESTERNI Oltre ai nuovi fari, Tiguan 2023 vince un nuovo paraurti anteriore dalla presa d'aria inferiore più pronunciata, una griglia rielaborata, infine un posteriore la cui principale novità - e sarebbe il primo modello in assoluto - consiste nel logo Volkswagen illuminato.

VEDI ANCHE

Touareg 2023, logo VW luminoso

INTERNI Visivamente, l'abitacolo non dovrebbe ricevere modifiche significative. Sale semmai a bordo una più raffinata tecnologia di controllo vocale, nonché la connessione wireless per Android Auto ed Apple CarPlay. Più soffici alcune imbottiture.

Nuova Touareg, gli interni

MOTORI Tra le altre caratteristiche, un nuovo sensore di carico sul tettuccio in grado di rilevare i box da tetto e regolare di conseguenza il controllo elettronico della stabilità, una nuova configurazione delle sospensioni in chiave comfort e performance. A proposito: motori? Confermate le ibride plug-in Touareg eHybrid e Touareg R basate sul 3.0 V6 a benzina, che dovrebbero tornare anche in Italia, alte le probabilità che il diesel 3.0 V6 TDI resti comunque a listino. Stay. Tuned.

VW Touareg facelift, anteprima il 24 maggio

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/05/2023