AVANTI ELETTRIFICAZIONE Mentre Volkswagen Touareg V8 TDI 4,0 litri abbandona la scena, proliferano le versioni ibride plug-in: arrivano infatti in Italia Touareg eHybrid e la più potente versione - della quale vi avevamo già parlato qui - Touareg R. Alla scoperta.

Volkswagen Touareg eHybrid 2021

Volkswagen Touareg R 2021

Nuovo Touareg eHybrid è equipaggiato con un sistema di propulsione ibrido plug-in - elettrico più turbo benzina 3.0 V6 TSI - dalla potenza complessiva di 381 CV, capace di sviluppare 600 Nm di coppia massima: il SUV è così capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, con una velocità di punta di 250 km/h. Non solo prestazioni pure: in modalità 100% elettrica, l'autonomia è di 47 km e il consumo medio è di 2,7-2,9 litri/100 km di benzina e 24,2-24,7 kWh/100 km.

Touareg eHybrid può essere ordinato in 2 allestimenti, Atmosphere o Elegance. Nella versione Atmosphere prevalgono il legno e le tonalità naturali, mentre nell'Elegance, invece, gli interni sono tecnologici, tra metallo e tonalità cromatiche che ben si sposano tra di loro. I nuovi Touareg eHybrid Atmosphere ed Elegance si distinguono per i cerchi in lega da 19 pollici - con un disegno esclusivo e per il tetto panoramico - di serie - apribile elettricamente. Tra gli equipaggiamenti di serie spiccano in particolare l’interfaccia totalmente digitale Innovision Cockpit con Digital Cockpit da 12,3 pollici e navigatore satellitare Discover Premium da 15 pollici, il climatizzatore automatico Climatronic a 4 zone, il bagagliaio ad apertura elettrica e i sedili Top Comfort riscaldabili in pelle Vienna.

Su tutta la gamma Touareg sono di serie diversi sistemi di assistenza alla guida. Tra questi troviamo il Cruise Control adattivo ACC, il sistema di monitoraggio della stanchezza Fatigue Detection, il sistema di controllo perimetrale Front Assist, quello di mantenimento della corsia Lane Assist e il riconoscimento della segnaletica stradale. Sui Touareg eHybrid, inoltre, Volkswagen offre in omaggio il Tech Pack. Touareg è la prima Volkswagen che può essere guidata da remoto, in modo automatico, dentro e fuori uno spazio di parcheggio: grazie al nuovo Park Assist, infatti, si può gestire le manovre stando fuori dall’auto e utilizzando una app per smartphone.

TECH PACK Oltre a illuminazione ambiente Plus e cerchi in lega Braga da 20 pollici, il pacchetto include il Safety Pack, che al suo interno annovera Emergency Assist, assistente alle svolte Intersection Assist, assistente al cambio di corsia Side Assist Plus e sistema di monitoraggio PreCrash 360°. Questi sistemi, insieme con quelli previsti di serie, forma il Travel Assist: nuovo Touareg eHybrid può così arrivare fino a 250 km/h in modalità assistita. Il Tech Pack include anche il Suspensions Pack, che prevede la regolazione adattiva dell’assetto Adaptive Chassis Control e le sospensioni pneumatiche 4-Corner con ammortizzatori a regolazione elettronica.

Touareg eHybrid Atmoshpere ed Elegance disponibili in Italia da novembre 2020 al prezzo di listino di 76.900 euro, lo stesso delle varianti mosse dal solo turbo benzina 3.0 V6 TSI. Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV), è possibile avere la nuova Touareg eHybrid con 35 rate da 579 euro al mese e un anticipo di 18.000 euro (TAN 3,49%, TAEG 3,97%).

Nuova Touareg R, con i suoi 462 CV e i 700 Nm di coppia massima, è la versione del SUV più prestante. Il sistema di propulsione ibrido plug-in le permette di fermare il cronomentro in 5,1 secondi nello 0-100 km/h, mentre la velocità di punta è di 250 km/h. Anche la Touareg R, come la variante eHybrid, dichiara un’autonomia in modalità 100% elettrica di circa 47 km e consumi di 2,8-3,1 l/100 km e 24,4-24,7 kWh/100 km - cicli WLTP - per un’autonomia complessiva fino a 810 km.

Il look esterno della versione R è decisamente sportivo, grazie al pacchetto R-Line Exterior Black Pack di serie: paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, dettagli esterni quali la calandra frontale, i mancorrenti, i gusci degli specchietti retrovisori esterni e le cornici dei finestrini di colore nero... Touareg R è più aggressivo che non si può. Anche all’interno i dettagli specifici proseguono, con il logo R sui sedili sportivi, sulla pedaliera in acciaio spazzolato, sui listelli battitacco e sul nuovo volante con comandi touch. Oltre a quanto già visto sulla eHybrid, sulla R ci sono anche fari a LED Matrix IQ Light con Dynamic Light Assist che controlla i 256 diodi attivabili singolarmente, sedili sportivi Top Comfort riscaldabili in pelle Vienna e cerchi in lega Braga da 20 pollici. Anche per la nuova Touareg R Volkswagen offre in omaggio il Tech Pack: in questo caso il pacchetto comprende cerchi in lega Suzuka da 21 pollici ed head-up display, oltre ai già menzionati Safety Pack e Suspensions Pack.

Oltre a tutti gli ADAS già menzionati per la versione eHybrid, anche Touareg R può essere guidata da remoto, in modo automatico, dentro e fuori uno spazio di parcheggio, grazie al nuovo Park Assist (vedi sopra).

Nuova Touareg R disponibile in Italia da novembre 2020 al prezzo di listino di 94.900 euro.