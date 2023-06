Volkswagen Tiguan, prove generali per la terza generazione del SUV tedesco

Mentre la piccola crossover di casa Volkswagen T-Cross si prepara al facelift di metà carriera, come raccontano le foto spia pubblicate ieri, a Wolfsburg stanno ultimando i lavori per la terza generazione di Tiguan, uno dei modelli di punta della casa tedesca, che dal 2007 (anno del suo debutto) ha venduto quasi otto milioni di unità.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: i modelli benzina e PHEV

Nuova Volkswagen Tiguan cresce di tre cm in lunghezza, mentre le altre misure rimangono pressoché invariate. All’esterno le linee si adeguano al nuovo linguaggio stilistico della casa tedesca, a cominciare dal gruppi ottici più affusolati (su richiesta anche a matrice di LED), con forme che ricordano quelli dei SUV elettrici della famiglia ID., fino alla sottile striscia luminosa che corre sotto il cofano. Grande la “bocca” nel paraurti che integra la presa d’aria e i sensori per gli aiuti alla guida, sportive le feritoie verticali ai lati per migliorare l’aerodinamica.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: visuale laterale

PIÙ SINUOSA Cambia leggermente l’andamento della fiancata, che ora presenta una curva del tetto che discende verso il lunotto, e la linea di cintura dei finestrini che dal montante centrale (dove troverà posto anche la denominazione di modello) comincia a risalire leggermente verso l’alto. Piccolo il lunotto, sormontato da uno spoiler. I gruppi ottici posteriori, almeno nei prototipi fotografati in queste immagini, ricordano quelli del piccolo SUV coupé Taigo.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: disponibile solo col cambio automatico

Stravolto completamente l’abitacolo rispetto al modello attuale: all’interno l’occhio cade immediatamente sul nuovo, grande schermo dell’infotainment da ben 15 pollici” (sugli allestimenti più ricchi), con i comandi a sfioramento per il climatizzatore alla base. La strumentazione dietro il volante è completamente digitale, raccolta in un display da 10,25”. Massiccia la plancia, dove troviamo bocchette dell’aria con cornici in finiture argento e un motivo decorativo davanti al passeggero. Il tunnel centrale ha un’impostazione minimalista, con una piccola rotella da cui controllare il volume dell’infotainment. Subito dietro, una “fessura” dove infilare due smartphone per la ricarica a induzione, e un generoso vano portaoggetti.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: i nuovi interni

SOLO AUTOMATICA Nuova Tiguan sarà disponibile solo ed esclusivamente con cambio automatico a doppia frizione DSG. Riprendendo in parte quanto già visto sui modelli elettrici di Wolfsburg, la leva del cambio automatico è stata spostata sul piantone del volante: ruotando avanti o indietro il selettore si seleziona la direzione di marcia, mentre il freno di stazionamento si attiva premendo l’interruttore. Dietro il volante sono disponibili le palette per la gestione manuale dei cambi marcia.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: visuale di 3/4 posteriore

PIÙ SPAZIOSA La nuova generazione del SUV medio tedesco migliora per quanto riguarda materiali, finiture e isolamento acustico, a tutto vantaggio della qualità percepita e il comfort a bordo. Nuova Tiguan potrà montare su richiesta i nuovi sedili ergoActive, riscaldati e ventilati, che offrono una regolazione lombare pneumatica a 4 vie e il massaggio a 10 camere negli schienali. I cm in più hanno permesso di ottenere un bagagliaio più generoso dell’attuale generazione, che arriva fino a 648 litri (fino all'altezza degli schienali dei sedili posteriori), con un aumento di 33 litri.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: le PHEV avranno autonomie fino a 100 km

Costruita sull’ultima evoluzione della piattaforma MQB Evo, nuova Tiguan Tante le novità, in particolare per quanto riguarda la dinamica di guida, che potrà contare su un nuovo sistema di controllo attivo del telaio e delle sospensioni adattive, disponibile per le versioni più performanti e già visto sulla nuova Golf GTI.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: in strada per i test

MOTORIZZAZIONI Nuova Tiguan sarà disponibile con motori turbodiesel (TDI), turbo benzina (TSI), turbo benzina mild hybrid (eTSI) e ibridi plug-in (eHybrid). Per questi ultimi, anche se la capacità delle batterie non è stata dichiarata, su alcune versioni l'autonomia in modalità elettrica dovrebbe arrivare a 100 km, un valore decisamente interessante. Di serie il caricatore in corrente alternata da 11 kW e, rarità per le PHEV, anche quello per la ricarica in corrente continua alle colonnine fast charge.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: in strada per i test

La presentazione ufficiale di nuova Volkswagen Tiguan è prevista per il prossimo autunno, in un evento stampa che sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo, e che vi daremo modo di seguire anche da casa. L’arrivo sul mercato è previsto per il 2024. Prezzi non ancora annunciati, ma che dovrebbero allinearsi - al netto di qualche prevedibile aumenti - al listino attuale, che parte da 35.500 euro per Tiguan 1.5 TSI Life da 130 CV.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/06/2023