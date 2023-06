Volkswagen Touareg 2023, aperti gli ordini del maxi-SUV tedesco

Ordinabile da oggi anche in Italia, negli allestimenti Elegance e R-Line, con motori diesel e ibrido plug-in: prezzi a partire da 83.500 euro

Dopo averlo presentato qualche settimana fa, Volkswagen ha aperto gli ordini per la gamma italiana della nuova Touareg, restyling del maxi-SUV tedesco, con un listino che apre a 83.500 euro per il V6 turbodiesel.

Nuova Touareg 2023, aperti gli ordini in Italia

Tutta la gamma prevede ora i fari a LED IQ.Light, dotati ciascuno di 19.216 micro LED, suddivisi in tre moduli, capaci di illuminare solo le zone buie della strada senza “abbagliare” i veicoli che precedono o che sopraggiungono dalla direzione opposta. Al posteriore, nuovi i gruppi ottici a LED con un listello luminoso che li collega, e in mezzo il logo Volkwagen, anch’esso illuminato di rosso. Ancora, per tutta la gamma sono disponibili:

Cerchi in lega da 19”

Climatizzatore a 4 zone

a 4 zone Innovision Cockpit

Copertura vano bagagl i elettrica

i elettrica Apertura elettrica del portellone

del portellone Telecamera multifunzione

multifunzione Avviamento senza chiave Keyless Go

Sedili anteriori riscaldabili , in pelle e a regolazione elettrica

, in pelle e a regolazione elettrica Luci soffuse a 30 colori su 3 zone

Nuova Touareg 2023, visuale di 3/4 posteriore

TANTA SICUREZZA Ancora, per tutti i modelli sono disponibili il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza, l’assistente di parcheggio, il mantenimento di corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale. Il pacchetto con la guida assistita di secondo livello e il monitoraggio dell’angolo cieco è a richiesta, a 1.220 euro. Inedito, almeno per la gamma Volkswagen, il sensore di carico del tetto, connesso all’elettronica del telaio, che migliora la stabilità quando si viaggia con un box portabagagli.

Nuova Touareg 2023, il nuovo posto di guida

MAXISCHERMI Di serie, all’interno dell’auto, il nuovo Innovision Cockpit, denominazione un po’ altisonante dietro la quale si cela il display Full HD della strumentazione digitale (30,5 cm di diagonale e risoluzione di 1.920 x 720 pixel) e lo schermo dell’infotainment Discover Pro Max (diagonale 38,1 cm e risoluzione 1.920 x 1.020 pixel). Migliorato il riconoscimento vocale, supporto per le mappe ad alta definizione e connettività con gli smartphone (Apple CarPlay e Android Auto) wireless.

Nuova Touareg 2023, visuale di 3/4 dall'alto

Nuova Volkswagen Touareg è disponibile con motori V6 da 3 litri in tre versioni: due turbodiesel (170 kW / 231 CV e 210 kW / 286 CV) e un ibrido plug-in con potenza di sistema di 280 kW / 381 CV. Per tutte, cambio automatico a otto rapporti e trazione integrale permanente 4Motion. Nei prossimi mesi arriverà anche la PHEV ad alte prestazioni R con 340 kW e 462 CV di potenza.

Nuova Touareg 2023, i sedili anteriori

La nuova Touareg è disponibile negli allestimenti Elegance per il turbodiesel da 231 CV e la PHEV da 381 CV, e nel più dinamico R-Line per la TDI da 231 e 286 CV. Ecco i prezzi per il mercato italiano:

Touareg 3.0 V6 TDI SCR 231 CV Elegance 83.500 euro Touareg 3.0 V6 TDI SCR 231 CV R-Line 86.600 euro Touareg 3.0 V6 TDI SCR 286 CV R-Line 90.800 euro Touareg 3.0 V6 TSI eHybrid 381 CV Elegance 86.800 euro

QUANDO ARRIVA Gli ordini sono aperti già da oggi, mentre l’arrivo nelle concessionarie (così come le prime consegne) è previsto per il prossimo autunno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/06/2023