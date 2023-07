Nuova Volkswagen Passat B9, inizia il conto alla rovescia per il 2024

Con oltre cinquant’anni di storia, giunta ormai alla nona generazione ed entrata nelle case (o sarebbe meglio dire nei box) di oltre trenta milioni di famiglie, la nuova Volkswagen Passat che arriverà il prossimo anno - solo in versione famigliare Variant - potrebbe essere l’ultima con propulsori termici tradizionali, prima di lasciare il testimone alla sorella elettrica ID.7, familiare da quasi cinque metri di lunghezza con carrozzeria tre volumi e station wagon.

Nuova Volkswagen Passat B9, foto di gruppo con Tiguan restyling

Le numerose immagini ufficiali pubblicate oggi da Volkswagen mostrano i prototipi impegnati durante i test su strada, ricoperti dalle ormai familiari camuffature usate dalla casa di Wolfsburg. Rispetto al modello attuale cambia sicuramente il frontale, con gruppi ottici più tondeggianti, che richiamano i modelli elettrici della casa, un cofano con la punta arrotondata rivolta verso il basso, e una enorme presa d’aria anteriore con feritoie laterali alle estremità del paraurti.

Nuova Volkswagen Passat B9, vista di 3/4 anteriore

PIÙ SINUOSA Di lato si perde la rigorosità geometrica delle linee del precedente modello in favore di una linea di cintura più alta e che risale leggermente verso l’alto. Più morbide anche le linee del posteriore, con gruppi ottici sottili e collegati tra di loro da una striscia luminosa che attraversa il portellone, interrotta solo dal logo VW. Nell’insieme l’auto risulta più filante e moderna.

Nuova Volkswagen Passat B9, vista laterale

ANCORA PIÙ SPAZIOSA Più larga e lunga del modello che andrà a sostituire (guadagna ben 14 centimetri da un paraurti all’altro, arrivando a 492 cm contro i 477 attuali), metterà ulteriori 5 cm a disposizione dei passeggeri posteriori, mentre il bagagliaio guadagna 40 litri con i sedili in posizione d’uso, e 140 abbassando gli schienali: capacità che va da 690 a 1.920 litri complessivi.

Volkswagen ha divulgato solo due immagini dei nuovi interni, comunque più che sufficienti per farci una prima idea di quello che ci aspetta sulla nuova Passat. La strumentazione, innanzitutto, è completamente digitale su uno schermo molto ampio che sembra “proseguire” dietro il grande display dell’infotainment da 12,9” e 15” (a seconda delle versioni). Su richiesta l’head-up display con realtà aumentata.

Nuova Volkswagen Passat B9, i nuovi interni

VEDI ANCHE

ARIA DI FAMIGLIA Come sui modelli più recenti della casa la leva del cambio automatico (l’unico disponibile per Passat B9) è stata spostata sul piantone del volante, per lasciare spazio a vani portaoggetti più grandi nel tunnel centrale. A sfioramento, come su nuova ID.3, i comandi del climatizzatore, così come quelli sul volante. Dalla parte del passeggero si intravede un motivo luminoso sulla imponente plancia, ripreso anche nei pannelli porta, con tanto di denominazione modello.

Nuova Volkswagen Passat B9, una immagine degli interni

SEDILI PREMIUM Nel modello fotografato la plancia è rivestita in pelle, con casse Harman Kardon. Il bracciolo centrale non è più unico, ma diviso in due parti, apribili separatamente da conducente e passeggero senza far alzare il braccio dell’altra persona. Su richiesta si potranno avere i sedili anteriori ergoActive, studiati per massimizzare ergonomia e comfort di marcia, con regolazioni elettriche a 14 vie e funzioni di massaggio abbinate al climatizzatore.

Nuova Volkswagen Passat B9, un'immagine durante i test

Il nuovo pianale MQB Evo permette di alloggiare all’interno della nuova Passat Variant una discreta varietà di motorizzazioni: benzina e gasolio tradizionali, e le elettrificate mild hybrid e plug-in hybrid. Quest’ultima, in particolare, vedrà l’arrivo di una batteria di maggiori dimensioni, per un’autonomia in modalità elettrica fino a 100 km; aumentata la potenza di ricarica in corrente alternata, e di serie quella in corrente continua per le colonnine fast charge.

Nuova Volkswagen Passat B9, motori diesel, benzina, mild hybrid e plug-in

PIÙ SPORTIVA Sul fronte della dinamica di guida, nuova Volkswagen Passat offrirà su richiesta il controllo dinamico dell’assetto DCC Pro, che prevede sospensioni più rigide e multi-link al posteriore, una nuova impostazione dello sterzo progressivo e barre antirollio. Debutterà inoltre il sistema Vehicle Dynamics Manager già visto sull’attuale Golf GTI, che controlla differenziale elettronico e sospensioni, con interventi specifici sui freni delle singole ruote, così da rendere la guida più agile e stabile anche alle alte velocità.

Nuova Volkswagen Passat B9, un'immagine durante i test (con la nuova Tiguan)

La nuova Passat Variant verrà presentata in diretta mondiale, durante una trasmissione in streaming, alla fine di agosto, con l’arrivo sui mercati entro il primo trimestre del 2024. “Con la nuova Passat”, ha dichiarato Kai Grünitz, responsabile sviluppo nel CdA di Volkswagen, “abbiamo dato grande importanza alla comodità e al comfort di marcia per i passeggeri. Un risultato reso possibile, tra le altre cose, dal passo allungato e dal nuovo controllo adattivo del telaio con ammortizzatori bitubo. Al tempo stesso, il nuovo display e il sistema operativo sono molto intuitivi, mentre il massaggio dei sedili gestito direttamente dal climatizzatore è indicativo dell’offerta premium all’interno dell’auto”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/07/2023