Volkswagen ID.7, aperti i pre-ordini della “Passat elettrica”

Prezzi a partire da 56.990 euro (in Germania) per la nuova tre volumi tedesca: più di 600 km di autonomia e dotazione premium

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso aprile, Volkswagen ha aperto gli ordini di ID.7, la sua prima berlina a tre volumi completamente elettrica. Qui sotto, se volete, potete riguardarvi la premiere trasmessa online su YouTube.

UNA VERSIONE (PER ORA) Al momento l’unico modello disponibile in prevendita è quello con l’allestimento Pro, che monta un motore posteriore da 286 CV (210 kW) e 545 Nm di coppia massima. La batteria ha una capacità di 77 kWh netti (82 kWh lordi), che dovrebbe garantire consumi nell’ordine dei 16,3 - 14,1 kWh/100 km, e un’autonomia di 621 km (nel ciclo combinato WLTP). Nei prossimi mesi la gamma si arricchirà con un modello Long Range con batteria da 86 kWh (91 kWh lordi) e autonomia di circa 700 km, e il modello ad alte prestazioni GTX, con due motori e trazione integrale.

Volkswagen ID.7, visuale di 3/4 anteriore

ALLESTIMENTO Lunga quasi cinque metri, un diametro di sterzata da media (10,9 metri) e un baule da 532 litri, Volkwagen ID.7 esordisce con un allestimento decisamente ricco, che comprende l’head-up display con realtà aumentata e il navigatore connesso Discover Pro Max. A questo si aggiungono il sistema elettronico di gestione delle bocchette del climatizzatore e il vetro panoramico che può essere reso opaco o trasparente con un comando vocale. Ancora, di serie i cerchi da 19” neri con finiture diamantate, ingresso e accensione senza chiave, e un pacchetto base di sistemi di assistenza alla guida (assistente al mantenimento di corsia, cruise control, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco).

TI FA VIAGGIARE COMODO All’interno troviamo le luci ambientali e i sedili ergonomici ergoActive con regolazioni elettriche, memorie, funzioni di massaggio e ingresso facilitato. Su richiesta il pacchetto Plus per gli interni, che aggiunge ulteriori airbag ai sette presenti di serie, l’impianto stereo Harman Kardon da 700 Watt e i sedili riscaldabili. Sempre su richiesta, il pacchetto Exterior prevede i fari anteriori a matrice di LED, vetri oscurati posteriori, baule ad apertura e chiusura elettrica. Per i più esigenti c’è infine il pacchetto Exterior Plus con sterzo progressivo, regolazione elettronica dell’assetto e selezione delle modalità di guida.

Volkswagen ID.7, lo schermo centrale da 15''

QUANTO COSTA Il prezzo annunciato oggi da Volkswagen per la sua berlina elettrica ID.7 in versione Pro è di 56.995 euro. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare anche i prezzi ufficiali per il mercato italiano.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/08/2023