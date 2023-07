Con una saetta Volkswagen reinterpreta il concetto di auto sportive

Un logo che è entrato a far parte del mito, o quasi. GTI (per intenderci Gran Turismo Iniezione), quante volte lo abbiamo visto sulla carrozzeria di auto iconiche marchiate Volkswagen? Dalla leggendaria Golf, alla Polo, ma anche modelli meno conosciuti come la Scirocco e, più di recente, la Up! Insomma, tre lettere che dalle parti di Wolsburg hanno sempre significato sportività e piacere di guida. Ma oggi, potrebbe cambiare tutto in nome della transizione elettrica. Perché? Vediamolo insieme…

Brevetto Volkswagen: la hot-hatch di Wolsburg con motore convenzionaleUN LOGO DI GRANDE VALORE Volkswagen aggiornerà il logo GTI, sostituendo l'ultima lettera con un fulmine. Come spesso capita sono stati i giornalisti “segugi” a stelle e strisce del media web CarBuzz a scoprire il nuovo logo in un marchio depositato presso l' Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi a conferma che le voci di corridoio fra gli addetti ai lavori erano corrette e che il logo troverà ampio spazio sui futuri modelli elettrici di Volkswagen. Tuttavia, il nome GTI resta assai prezioso per il costruttore tedesco anche se sembra che il significato dell'acronimo dovrà cambiare con questo aggiornamento in “Gran Turismo a… Induzione”. E per dare più senso al nuovo significato - oltre a un distacco con il passato - l'ultima lettera sarà sostituita da un fulmine. Ma non disperate, amanti delle hot-hatch tedesche, poiché sembra che il nome ''GTI'' potrebbe essere riproposto, riservandolo a modelli ibridi. Il che significa che il marchio GTX, attualmente applicato suoi veicoli elettrici VW ad alte prestazioni, potrebbe rimanere solo sui modelli sportivi 100% BEV. Ma il nome GTI è troppo importante per essere mantenuto solo su prodotti di nicchia e nel lungo periodo, una volta che l'intera gamma VW sarà elettrica, sarebbe il logo GTX a poter scomparire.

Brevetto Volkswagen: un fulmine al posto della ''I'' per le GTI a batterie

LUNGA VITA A GOLF GTI! Per quanto riguarda la Golf stessa, il CEO di Volkswagen Thomas Schaefer si aspetta che l'attuale ottava generazione rimanga “fino alla fine del decennio”, dopodiché il Gruppo tedesco “dovrà vedere come si sviluppa il segmento”. Con questo in mente, sembra che il nuovo logo potrebbe essere ancora lontano dal trovarsi sulla carrozzeria dei nuovi modelli VW, e non ci aspettiamo di vederlo utilizzato su nessun veicolo di produzione per almeno un paio d'anni. Per esempio, la Golf GTI celebrerà il suo 50° anniversario in Europa nel 2025, e la berlinetta sportiva attuale resterà in gamma per quella celebrazione, probabilmente generando un modello in edizione speciale. Successivamente, il concept elettrico ID.2all dovrebbe costituire la base per la Golf del futuro. Con proporzioni compatte e il target di un prezzo accessibile, potrebbe rappresentare un ritorno anche alla sportività GTI, pur se il suo motore non sarà più a combustione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/07/2023