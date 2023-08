Svelati gli interni di Skoda Kodiaq e Superb: le rotelle diventano “smart”

Il 2024 si preannuncia un anno piuttosto “caldo” per Skoda, che lancerà sul mercato le nuove generazioni (rispettivamente la quarta e la seconda) delle sue ammiraglie, la berlina/station Superb e il SUV a sette posti Kodiaq. Pur con un po’ di abili camuffature, nei mesi scorsi la casa boema ha svelato le forme della carrozzeria delle due auto; quest’oggi, a ridosso del Salone dell’auto di Monaco 2023, è il momento di vedere come sono fatte dentro. Le novità - e le sorprese - non mancano.

Nuova Skoda Superb 2024: come cambia la quarta generazione

Di serie per tutt’e due i modelli in arrivo lo schermo centrale dell’infotainment da 12,9 pollici e la strumentazione digitale dietro il volante. Disponibili solo con cambio automatico DSG (a sette o sei rapporti a seconda della motorizzazione), come per le prossime Volkswagen la leva di comando è stata spostata sul piantone del volante, in modo da liberare spazio nel tunnel centrale. Su richiesta per entrambi i modelli l’head-up display che proietta le informazioni di marcia nello spazio visivo davanti al conducente.

Anticipazioni Skoda, gli smart dial della nuova Superb

Li abbiamo già visti su auto di lusso come Jaguar e Land Rover: Skoda ha ripreso l’idea delle rotelle del climatizzatore che cambiano funzione a seconda del fatto che vengano premute o tirate verso di sé, ampliandola e creando così gli Skoda Smart Dial. Di fatto, questa soluzione mette a disposizione tre pulsanti rotanti, con bordo zigrinato, posizionati sotto lo schermo dell’infotainment, ciascuno con un piccolo display digitale da 3,2 cm. I due pulsanti esterni permettono di controllare la temperatura del proprio lato, oppure riscaldamento e ventilazione dei sedili, visualizzando sul piccolo schermo la funzione attualmente attiva.

Anticipazioni Skoda, gli smart dial del nuovo Kodiaq

COME LO VUOI TU Il selettore centrale invece può controllare fino a quattro funzioni diverse, personalizzabili dall’utente, scegliendo tra volume della radio, velocità della ventola del “clima”, direzione dell'aria, climatizzatore intelligente, modalità di guida e zoom delle mappe sullo schermo centrale. La personalizzazione delle funzioni si configura dall’infotainment, mentre il passaggio da una funzione all’altra avviene tenendo premuto il pulsante per qualche istante.

Anticipazioni Skoda, gli interni del nuovo Kodiaq

Ancora, tra le novità che vedremo a bordo delle nuove Skoda Kodiaq e Superb, la ricarica rapida degli smartphone fino a 15 W, che per il SUV addirittura raddoppia, e permette di appoggiare e ricaricare due dispositivi, sfruttando anche una funzione di raffreddamento della piastra a induzione (che come si sa, tende a scaldarsi). Quattro le prese USB a disposizione di tutti i passeggeri, a cui se ne aggiunge un’altra da 15 W sullo specchietto retrovisore, utile per dashcam e dispositivi analoghi.

TI MASSAGGIA Sulle due auto sono disponibili su richiesta sedili ergonomici con funzione di massaggio, con supporto lombare in quattro direzioni. Le funzioni di riscaldamento per sedili, volante, parabrezza e lunotto si gestiscono da un pulsante configurabile nel menu del climatizzatore.

Nuova Skoda Superb 2024: visuale di 3/4 anteriore

MATERIALI SOSTENIBILI Entrambe le auto avranno rivestimenti realizzati in materiali ecocompatibili, da scegliere tra le diverse Design Selection di Skoda che caratterizzano gli allestimenti a listino. Nel caso di Kodiaq sono disponibili i livelli Loft, Lounge nei colori nero o cognac, con tessuti realizzati al 100% in poliestere riciclato. La pelle della Design Selection ecoSuite si avvale invece di un processo di concia ecologico che sfrutta i residui della lavorazione dei chicchi di caffè. Per Superb di aggiunge anche la selezione L&K per il modello top di gamma, in versione nero e cognac, con una pelle conciata utilizzando i residui della lavorazione delle olive. Attenzione all’ambiente anche per l’amato ombrello nella portiera (per Superb) e il raschiaghiaccio nel tappo del serbatoio, entrambi prodotti con materiali con un’alta percentuale di materiale riciclato.

Skoda Kodiaq 2024, come cambia la seconda generazione

Non sappiamo quando verranno presentate al pubblico le nuove generazioni di Skoda Superb e Skoda Kodiaq, ma dovrebbe essere imminente l’annuncio della data di un evento streaming nel quale i due nuovi modelli verranno mostrati nella loro versione definitiva. L’arrivo nelle concessionarie non sarà prima del 2024.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/08/2023