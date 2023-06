Skoda Kodiaq 2024: sempre a 7 posti, sempre simply clever. Se vuoi, anche plug-in

Il debutto del più grande SUV della casa risale al 2016 (qui la nostra primissima prova su strada), con l’arrivo due anni più tardi della prima RS a ruote alte della casa boema. Avanti veloce fino al 2021, per il primo - e unico restyling - del SUV famigliare di Skoda, che ha venduto fino a questo momento in tutto il mondo quasi 800mila esemplari. La seconda generazione dovrebbe arrivare nei prossimi mesi: dopo le anticipazioni e le foto spia delle scorse settimane, arrivano notizie ufficiali direttamente da Mladá Boleslav.

Skoda Kodiaq 2024, tra le motorizzazioni anche la PHEV

Il prototipo che vedete in queste immagini (scattate dalla casa madre stessa, come va di moda in questo periodo) mostra un frontale ancor più possente del primo Kodiaq, con ampi passaruota squadrati e cerchi con diametro da 17 a 20 pollici. Di serie i nuovi fari a matrice di LED, con una lavorazione effetto diamante, arricchiti da un elemento colorato chiamato Crystallinium, che accentua i contorni dei gruppi ottici.

DIMENSIONI Le misure del nuovo Kodiaq sono 4.758 x 1.864 x 1.657 mm, con un aumento di 61 mm in lunghezza. Invariato il passo, di 2.791 mm. Aumenta un po’ anche lo spazio sopra la testa dei passeggeri della terza fila, che possono contare su 15 mm in più, 920 in totale. La capacità di carico va da 340 a 845 litri per la versione a sette posti, ed è di 910 litri per quella a cinque posti, 75 in più rispetto al modello precedente.

Skoda Kodiaq 2024, visuale di 3/4 posteriore

Nelle immagini ufficiali non ce n’è traccia, ma Skoda ci fa sapere che gli interni sono stati riprogettati da capo, dominati dal grande display centrale da 12,9 pollici. Come già visto nei giorni scorsi per la terza generazione di Tiguan, anche su Kodiaq la leva del cambio automatico è stata spostata sul piantone dello sterzo. Su richiesta l’head-up display che complementa la strumentazione del cruscotto digitale da 10,25” di serie. Per il resto, aspettiamoci il consueto mix di comandi manuali e digitali del gruppo Volkswagen, linee semplici ed essenziali e una console ordinata e ben organizzata.

Skoda Kodiaq 2024, per la plug-in autonomia in EV fino a 100 km

VEDI ANCHE

Oltre a quelle che già conosciamo e apprezziamo (come le protezioni per le portiere a scomparsa o l’ombrello nella portiera del conducente), il nuovo Kodiaq porta in dote una serie di nuove soluzioni Simply Clever per migliorare la vita a bordo dei suoi passeggeri: la più rilevante è sicuramente la doppia piastra di ricarica wireless per gli smartphone, raffreddata, e con una potenza massima di 15 W. Nel tunnel centrale troverà posto un inedito vano portaoggetti posteriore con portabicchieri per chi siede dietro, e un pulisci display per i display touchscreen. La seconda fila di sedili scorre in avanti, mentre un elemento flessibile nel bagagliaio aiuta a mantenere il contenuto in ordine. Alcune soluzioni, come il raschiaghiaccio nello sportello del serbatoio, sono adesso realizzate con materiali sostenibili.

Il nuovo SUV boemo sarà inizialmente disponibile in cinque varianti: due a benzina, due a gasolio e una ibrida plug-in. Niente elettrico, almeno per il momento. Ecco nel dettaglio la line-up delle motorizzazioni al lancio:

Motore Trasmissione Potenza 1.5 TSI mHEV benzina DSG 7 rapporti, FWD 110 kW / 150 CV 2.0 TSI benzina DSG 7 rapporti, 4x4 150 kW / 204 CV 2.0 TDI Diesel DSG 7 rapporti, FWD 110 kW / 150 CV 2.0 TDI Diesel DSG 7 rapporti, 4x4 142 kW / 193 CV 1.5 TSI iV PHEV DSG 6 rapporti, FWD 150 kW / 204 CV

Skoda Kodiaq 2024, in arrivo la seconda generazione del SUV a 7 posti

La batteria della versione plug-in iV ha una generosa capacità di 25,7 kWh, che dovrebbero garantire un’autonomia in modalità full electric di oltre 100 chilometri. La ricarica in corrente alternata ha una potenza massima di 11 kW (per wallbox e colonnine pubbliche), e su richiesta è prevista la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW.

SICUREZZA Migliora la dotazione di serie degli aiuti alla guida, che prevede adesso la frenata automatica d’emergenza (anche nelle svolte agli incroci) e l’assistente al traffico, che consente di accelerare, frenare e sterzare automaticamente nel traffico congestionato fino a una velocità di 60 km/h. Debutta inoltre il Remote Parking Assistant, per parcheggiare a distanza tramite app. Nove gli airbag per guidatore e passeggeri, compreso quello centrale tra i sedili anteriori.

Non abbiamo ancora notizie relative alla commercializzazione di nuovo Skoda Kodiaq. Probabile che la presentazione mondiale (in diretta streaming, of course) possa avvenire già sul finire dell'estate, nell'imminenza dell'IAA Mobility di Monaco, con l'arrivo sul mercato nei primi mesi del 2024. Il modello attuale ha un listino che parte da 40.850 euro: la seconda generazione arriverà con tanti contenuti in più e l'inevitabile aumento di prezzo. La versione ibrida plug-in costerà qualche migliaio di euro in più.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/06/2023