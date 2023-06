Pride Month 2023: Skoda presenta Enyaq Coupé Respectline

Un unico esemplare del SUV elettrico boemo, realizzato per celebrare la diversità e l’inclusione. Come è fatto, dove verrà esposto

Giugno celebra, come ogni anno, l’orgoglio arcobaleno in tutto il mondo: trenta giorni per sostenere i diritti delle persone che appartengono alla comunità LGBTQIA+, senza paura o vergogna. Ai festeggiamenti si è unita anche Skoda, che ha presentato Enyaq Coupé Respectline, esemplare unico del suo SUV elettrico, nato per sottolineare l'importanza di proteggere i diritti umani e promuovere il rispetto di tutte le persone, indipendentemente da etnia, nazionalità, età, sesso, religione, orientamento sessuale, identità di genere o altro.

Skoda Enyaq Coupé Respectline, gli interni

L’AUTO Enyaq Coupé Respectline è stata realizzata da un team di collaboratori di Skoda appartenenti a diversi reparti della casa, coordinati dal team di Comunicazione: tra questi persone dello Sviluppo Tecnico, della Produzione e del reparto Persone e Cultura. L’auto di partenza era verniciata di bianco, che “simboleggia l'unità di tutte le forme di vita sulla terra”, a cui sono stati sovrapposti elementi colorati, per creare una transizione cromatica dalle innumerevoli sfumature, “differenti e sconfinate come la vita stessa”. I colori dell'arcobaleno sono ripresi anche dalla versione speciale della calandra luminosa Crystal Face, le cui lamelle verticali e quella orizzontale sono illuminate da 131 LED bianchi e multicolori. All’esterno e sui sedili dell’auto è stato creato il logo Respectline, ripreso anche da un cristallo inciso nel volante, prodotto dall’azienda boema Preciosa.

DOVE VEDERLA Škoda Enyaq Coupé Respectline debutterà al concerto Open Air della Filarmonica Ceca il prossimo 21 giugno 2023, e potrà essere ammirato anche dai visitatori del Pride Business Forum e del Summer Festival della Camera di Commercio e dell'Industria ceco-tedesca. Tra le altre attività, l’auto accompagnerà il Prague Pride Festival che si terrà dal 7 al 13 agosto.

06/06/2023