Nuova Skoda Elroq: ecco come potrebbe essere l'erede EV di Karoq

Come anticipato negli scorsi giorni, Skoda Elroq è destinata a prendere il posto di Skoda Karoq (qui il nostro approfondimento). Non a caso il suo nome nasce dall’unione dei due termini: Electric e Karoq. Nuova Skoda Elroq sarà un SUV dalle dimensioni piuttosto generose (lungo indicativamente 4,5 metri), pensato per guidare l'espansione della gamma elettrica di Skoda negli anni a venire. Grazie al render di copertina di Avarvarii pubblicato su AutoExpress possiamo farci un’idea di quelle che saranno forme e stile della nuova Sport Utility EV della Casa ceca.

I primi bozzetti ufficiali di Skoda Elroq

SPORTIVITÀ ELETTRICA Fra i dettagli che saltano subito all’occhio c’è il badge vRS sulla calandra, logo che identifica le versioni più sportive del marchio. Skoda non ha ancora ufficializzato piani di sviluppo per i modelli ad alte prestazioni elettrici (al momento vRS è disponibile in UK per Enyaq ed Enyaq Coupé, ma non è presente in Italia). Parlando in esclusiva con Auto Express, il CEO di Skoda, Klaus Zellmer, ha confermato però che la reazione del pubblico alle EV ad alte prestazioni ha legittimato l'idea di un allargamento della famiglia vRS. In poche parole, non è da escludere che i futuri modelli a batteria Skoda (Elroq compresa) vengano declinanti in versione vRS.

Skoda Elroq: dettaglio laterale

ARRIVA A FINE 2024? ''vRS fa parte del nostro futuro […] Enyaq è probabilmente l'auto più ambiziosa della nostra gamma. Il successo della top di gamma Enyaq vRS 4WD con 300 CV ci fa pensare che valga la pena continuare in questa direzione mentre ci muoviamo verso un futuro elettrificato.'' L’ipotetico Skoda Elroq vRS che vi mostriamo condividerà la stessa piattaforma di Enyaq: la MEB. È lecito aspettarsi che l’auto monti una batteria da 77 kWh, con un’autonomia di circa 500 chilometri. Il debutto ufficiale? Le prime indiscrezioni parlano di fine 2024 inizio 2025.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 05/05/2023