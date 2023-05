Skoda UK omaggia Re Carlo III con una nuova tinta metallizzata

Nel Regno Unito, Skoda si prepara a celebrare l'incoronazione di Re Carlo III con un’inedita colorazione metallizzata, ribattezzata: Royal Green. La nuova tinta sarà disponibile su Superb, Kodiaq (qui la nostra prova) e Octavia ed è pensata per omaggiare l'investitura formale di Carlo e della regina consorte Camilla. Come intuibile, la tinta Royal Green è riservata alle versioni top di gamma dei rispettivi modelli. Su Superb alla nuova colorazione ''reale'' si potranno abbinare finiture interne nere o beige, mentre gli acquirenti dell’allestimento L&K avranno l'opzione aggiuntiva di interni color cognac. Inoltre, il nuovo colore sarà disponibile anche sulla sportiva Octavia vRS.

Skoda Superb in colorazione Royale Green: gli interni

LUNGA AMICIZIA Nel corso degli anni, Carlo si è recato molto spesso in Repubblica Ceca, ricoprendo il ruolo di Principe di Galles. All'inizio degli anni '90, ha istituito un fondo con l'allora Presidente Václav Havel per supportare il restauro e la conservazione di alcuni edifici storici del Paese. Tra questi figurano: ex monastero di San Bartolomeo nel centro storico di Praga e i giardini terrazzati sotto il Castello della Capitale ceca. In qualità di Principe di Galles si ricordano le visite di Carlo a Brno, la seconda città più grande del Paese, nel 1991, 2000 e più recentemente nel 2010. L'incoronazione del nuovo monarca si terrà all’Abbazia di Westminster sabato 6 maggio 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/05/2023