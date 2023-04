Powerpass Map, dall’infotainment di Skoda Enyaq la ricarica è ancora più facile

Debutta nell’infotainment dei SUV elettrici di Skoda una app per trovare rapidamente i punti di ricarica, e inviare feedback agli altri utenti

Quando parliamo di aggiornamenti over-the-air, auto connesse e possibilità di ampliamento delle funzionalità durante il ciclo di vita dell’auto, è anche a notizie come queste che ci riferiamo. I possessori di Enyaq iV (qui la nostra prova su strada) ed Enyaq Coupé iV, i due SUV elettrici di Skoda, possono infatti scaricare gratuitamente, dallo store presente nell’infotainment di bordo, una nuova app chiamata Powerpass Map.

Skoda Powerpass Map, la app per la ricarica facile

COME FUNZIONA Una volta scaricata, la nuova app potrà essere richiamata dallo schermo centrale dell’auto per visualizzare sulla mappa i punti di ricarica pubblici nelle vicinanze, completi di informazioni quali orari di apertura, numero di “prese” disponibili, potenza massima di ricarica e tariffe. Uno degli elementi più interessanti è la possibilità di inviare commenti sui diversi punti di ricarica, così da condividere con gli altri informazioni spesso preziose e non riportate nei dati ufficiali.

Skoda Powerpass Plug & Charge per la ricarica di Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé

VEDI ANCHE

QUALI COLONNINE? La app Powerpass Map mostra tutti i punti di ricarica presenti sul territorio, che facciano parte o meno della rete Powerpass di Skoda, e che di suo comprende oltre 500.000 punti di ricarica in tutta Europa. La ricerca di punti di ricarica può essere filtrata in base alle proprie esigenze, per esempio selezionando la potenza minima disponibile o il gestore della colonnina.

Skoda Enyaq MY2023, la versione Sportline

I PROSSIMI PASSI Gli aggiornamenti futuri della app ne amplieranno le funzionalità, permettendo agli utenti di gestire lo storico delle ricariche, collegarla al proprio account Powerpass, e soprattutto utilizzare direttamente la app dell’auto per avviare il processo di ricarica, evitando di utilizzare smartphone o tessere.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/04/2023