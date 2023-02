Skoda Octavia vRS: come sarebbe lo sparo con 500 CV? Il video

Spesso sottovalutata dagli amanti del tuning, la Skoda Octavia iV VRS sarebbe un'ottima base di partenza per un bolide alla Fast & Furious (qui il trailer di Fast X). La linea filante, le proporzioni perfette... quello che le manca è solo un po' di grinta extra: tanto nel design quanto nel motore. Cosa accadrebbe se invece dei 245 CV della versione più sportiva in configurazione standard, sotto al cofano riuscissimo a far entrare 500 CV? Il video qui sotto di un'ipotetica drag race sul quarto di miglio, tratto dal canale Youtube di Zephyr Designz, cerca di mettere le cose in prospettiva.

ATTENZIONE SPOILER Quella che avete visto nel video non è una vera drag race, ma un'animazione in grafica computerizzata ed è fatta talmente bene che non tutti se ne saranno accorti. L'operazione di tuning digitale è davvero ben riuscita dal punto di vista estetico: l'aggiunta del paraurti anteriore personalizzato con parafanghi allargati, del fascione posteriore con diffusore e dello spoiler combinato con un'ala degna di un jet è impeccabile. Complici le carreggiate allargate, che mai e poi mai passerebbero l'esame della motorizzazione, il risultato è pienamente riuscito: scatena uno smodato desiderio di possesso. E anche la scelta del colore è azzeccata: 10 e lode!

