Fast X: ecco il trailer in italiano. Guarda il video

Fast X: Vin Diesel/Dom Toretto affronta Jason Momoa in cerca di vendetta nel capitolo conclusivo della saga. Il video in italiano

La saga di Fast & Furious si avvia al capolinea con il 10 episodio intitolato Fast X. Dom Toretto, interpretato da Vin Diesel, dovrà vedersela con un Jason Momoa in cerca di vendetta nei panni del villain Dante. Accanto a loro attrici d'eccezione, con Helen Mirren, Charlize Theron e Brie Larson (Capitan Marvel) ad affiancare il cast storico. Qui sotto il video trailer in italiano e la sinossi ufficiale.

ATTENZIONE SPOILER In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l'obiettivo finale della vendetta di Dante.

Dante/Jason Momoa in cerca di vendetta su Dom Toretto/Vin Diesel



LA PRODUZIONE Diretto da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L'incredibile Hulk), Fast X è interpretato dal cast storico: non solo gli attori del primo capitolo, ma la famiglia allargata che si è formata con il progredire del franchise: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ''Ludacris'' Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con i premi Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. A questi si aggiungono Brie Larson (anche lei premiata con l'Oscar e famosa per aver interpretato Capitan Marvel) nel ruolo di Tess, una rappresentante disonesta dell'Agenzia; Alan Ritchson (Reacher) nel ruolo di Aimes, il nuovo capo dell'Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom come il suo predecessore, Mr. Nobody; Daniela Melchior (Suicide Squad) nel ruolo di una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e la leggendaria vincitrice dell'Oscar Rita Moreno nel ruolo di Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.



Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/02/2023