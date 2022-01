Vin Diesel vs "The Rock": il wrestler rinuncia (definitivamente) a Fast10

Botta e risposta fra il lottatore californiano e l'iconico "Dominic Toretto". Dwayne "The Rock" Johnson non ci sarà in F&F10

Con le registrazioni del penultimo capitolo del franchise (Fast10), la saga di Fast & Furious si avvicina al termine. Negli ultimi tempi, molto inchiostro si è speso nel raccontare la faida scoppiata tra i protagonisti della serie: Vin Diesel (qui l'approfondimento sulla Chevrolet Chevelle SS) e Dwayne ''The Rock'' Johnson. Quest’ultimo, in una recente intervista avrebbe ribadito il suo netto rifiuto nel partecipare a un’altra pellicola di F&F. ''Lo scorso giugno, quando Vin e io ci siamo sentiti, gli ho detto chiaramente che non sarei tornato nel franchise'', ha dichiarato Johnson alla CNN, aggiungendo: ''Sono stato fermo ma cordiale nel ribadire che avrei sempre sostenuto il cast, facendo il tifo per il successo del franchise, ma la possibilità di un mio ritorno resta nulla''.

RIAVVICINAMENTO? Tutto ciò non ha impedito al produttore Vin Diesel, alias Dominic Toretto, di postare un messaggio su Instagram implorando Johnson di tornare a vestire i panni dell’agente Luke Hobbs. ''Mio caro fratellino Dwayne...è arrivato il momento […] Lo dico con amore...devi ritornare, hai un ruolo molto importante da ricoprire. Hobbs non può essere interpretato da nessun altro''. Nel messaggio, l'attore californiano non si è dimenticato di ricordare la promessa fatta a Paul Walker (qui l'approfondimento sulla Supra di F&F1): ''Promisi a Pablo che il miglior Fast & Furious di sempre sarebbe stato proprio il decimo''. Nella sua intervista alla CNN, Johnson si è detto contrariato dalle parole di Vin Diesel.

The Rock, Vin Diesel e Paul Walker

GUERRA FREDDA ''L’ultimo post pubblicato da Vin è un esempio della sua volontà manipolatrice […] Non mi è affatto piaciuto che abbia citato i suoi figli e Paul Walker nel messaggio. Vanno lasciali fuori! Ne avevamo parlato mesi fa arrivando a un'intesa chiara''. US News riporta che la faida tra le due star risale almeno al 2016 quando Johnson definì alcuni membri del cast di F&F ''candy asses'', ovvero c*g*sotto. Dopo anni di tensione, Johnson ha annunciato a luglio che augurava il meglio al cast e alla troupe della Fast Saga, ma che non sarebbe tornato più per altri film. Voci insistenti riportano che le riprese di Fast10 inizieranno proprio questo mese. Indiscrezioni suggeriscono inoltre che il decimo e l’undicesimo capitolo potrebbero essere girati uno dietro l'altro, con Fast10 in uscita nel 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 06/01/2022