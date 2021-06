F9 IN SALA Dopo innumerevoli ritardi e rinvii dovuti alla pandemia di coronavirus, settimana scorsa è finalmente arrivato nelle sale statunitensi F9, ossia Fast & Furious 9, l’ultimo episodio della saga della famiglia Toretto, nonché decimo film della serie. Sarà la voglia di tornare alla normalità, sarà che i cinema erano chiusi da troppo tempo, ma al botteghino il film è già un successo, con oltre 70 milioni di dollari guadagnati nel primo fine settimana, e quasi mezzo miliardo in tutto il mondo.

DOM DI PETTO Durante l’immancabile tour promozionale in giro per il mondo, tra un talk show e l’altro, Vin Diesel è stato anche ospite del The Kelly Clarkson Show per parlare del film. Nel corso dell’intervista, che potete rivedere qui sopra (in inglese, ovviamente), il muscolare attore americano si è sentito chiedere cosa ne pensa dell’idea di un musical ispirato a Fast & Furious. Una domanda a cui Vin Diesel non si è sottratto, confessando di sognare da sempre di poter prendere parte a un musical, e che l’idea di farne uno ambientato nel mondo delle corse clandestine non sarebbe poi così male.

ANCHE CANTANTE Che Vin Diesel fosse un artista poliedrico era cosa nota: oltre a essere un grande attore e aver aperto una casa di produzione cinematografica, ha sempre dimostrato interesse per i videogiochi (la sua Tigon Studios ha realizzato sempre ottimi titoli), e ultimamente si è anche dato alla musica. Lo scorso anno ha pubblicato un paio di singoli, che potete ascoltare su Spotify. Nel corso dell’intervista Vin Diesel ha confessato di esser stato vicino a prendere parte a un adattamento di “Bulli e Pupe” curato da Steven Spielberg, progetto che però è poi naufragato.

IL FUTURO DELLA SERIE Non siate troppo impazienti, però: il musical di Fast & Furious, al momento, è solo nella mente di Vin Diesel, e da nessun’altra parte. Ci sono almeno già tre nuovi film in cantiere: il decimo della serie “regolare”, il seguito dell’ottimo spin-off Hobbs & Shaw, e un nuovo film con un cast tutto al femminile. Certo, nessuno sa cosa può succedere dopo: magari un giorno potremo vedere Vin Diesel ballare il tip tap insieme a Michelle Rodriguez sul tetto di una macchina in corsa, mentre dietro di loro si scatena una coreografia di auto che esplodono verso il cielo, con The Rock e Tyrese Gibson che fanno il coro.

E DA NOI? Tornando sulla Terra (ma neanche troppo, visto che in F9 i nostri eroi pare che vadano direttamente nello spazio), ci consola sapere che l’attesa è quasi finita: Fast & Furious 9 sarà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 12 luglio. Avete già preso il biglietto?