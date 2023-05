Nuova Skoda Enyaq L&K, non solo design. Tutti gli upgrade

L'occhio vuole la sua parte, ma è anche il ''sistema nervoso'' ad essere ancor più reattivo. Per nuova Škoda Enyaq L&K, sia in versione SUV, sia SUV Coupé, materiali ed accessori comfort ma anche interessanti aggiornamenti tecnici, molti dei quali saranno ripresi da altri membri della famiglia Enyaq.

Nuova Skoda Enyaq L&K, anche Coupé

LONG RANGE La nuova edizione, che prende il nome dai fondatori della Casa ceca (Václav Laurin e Václav Klement), sarà presto disponibile anche in Italia in ambedue le varianti di trazione, posteriore (Enyaq 80) o integrale (Enyaq 80x). In entrambi i casi, migliora l'autonomia: 570 km nel ciclo WLTP per Enyaq 80 (rispetto ai precedenti 547 km), 550 km con una singola carica per Enyaq 4x4 (dai precedenti 524 km). L'upgrade è dovuto alla gestione ottimizzata della batteria, alla quale viene inoltre applicata la funzione preriscaldamento (su tutte le Enyaq a partire dal 2024). Il preriscaldamento può essere attivato automaticamente, ad esempio quando l'auto si dirige verso una stazione di ricarica in base alla navigazione, oppure anche autonomamente, tramite il sistema di bordo.

Più autonomia batterie

USER FRIENDLY L'infotainament di Enyaq L&K riceve il nuovo software ME4.0 che introduce, tra le altre cose, una nuova interfaccia utente. L'intera struttura del menu è stata ridisegnata per rendere più chiara e facile la ricerca e l'utilizzo delle funzioni principali. Ora, ad esempio, i pulsanti negli angoli della schermata di avvio consentono di accedere più facilmente alle impostazioni, alla schermata iniziale o alle app. Nella parte superiore del display, spazio a cinque scorciatoie rapide, mentre nella barra inferiore possono essere posizionate fino a tre app selezionabili. Migliori anche la panoramica del livello della batteria, i controllo di ventilazione e climatizzazione, le mappe di navigazione. Il nuovo linguaggio stilistico si riflette anche nella grafica del Virtual Cockpit e dell'head-up display.

Enyaq L&K, gli interni

INTERNI Tecnica, ma anche puro design. Enyaq L&K sarà disponibile con due linee di interni: la L&K Shell Design Selection presenta rivestimenti in pelle beige, la L&K Black Design Selection, invece, pelle nera. I sedili anteriori hanno un disegno esclusivo e sono dotati di funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Il volante multifunzione (riscaldato) presenta infine il logo L&K e altri dettagli in una nuova esclusiva tonalità Dark Chrome.

Esterni super raffinati

ESTERNI In Platinum Grey sono verniciati i paraurti, mentre il logo L&K si trova anche sui parafanghi anteriori. Le cornici dei finestrini e le spazzole dei tergicristalli sono cromate. Trattamento cromato anche per la cornice della griglia anteriore, disponibile in un design Crystal Face illuminato con 131 LED di serie. Specifico, infine, il disegno delle ruote, dal diametro di 20 o 21 pollici. A presto per listino prezzi e tempi di uscita.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/05/2023