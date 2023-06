Skoda Roadiaq, come ti converto Enyaq in "digital camper"

Estate, tempo di evasione dalla routine quotidiana e di immersione nella vita all'aria aperta. Ma portandosi con sé gli arnesi da smart working: non vuoi mai che il capo, anche se sei in ferie, chiami all'improvviso per quel compito improcrastinabile. Spirito di avventura e attaccamento al lavoro sono proprio i valori che miscela tra di loro Skoda Roadiaq, il camper elettrico che non esiste. Perché è il frutto della fantasia degli studenti della Skoda Vocational School, quell'accademia che a cadenza regolare sforna originali concept car, che concept restano. Ma che ai designer e ingegneri Skoda sempre servono come fonte di ispirazione. Roadiaq una Enyaq convertita in casa-ufficio mobile. Che ha il suo perché. Non trovi?

Skoda Roadiaq, alias Enyaq camper

LA PROVA DEL NOVE Nona student car Skoda dal 2014 (in principio fu la concept Citijet, versione cabrio della Citigo), il progetto Roadiaq ha visto la partecipazione di un totale di 29 apprendisti e ha richiesto una gestazione di 9 mesi e 2.000 ore di lavoro. Come base di partenza, una Enyaq 80x Sportline a trazione integrale, rifinita in Emerald Green e Moon White e appoggiata su ruote Supernova da 21 pollici. È il primo veicolo 100% elettrico sul quale i baby tecnici Skoda mettono le mani, ma non il primo SUV: anche Sunroq, Mountiaq e Afriq prendevano le mosse da modelli a guida alta.

Skoda Mountiaq (2019)

VEDI ANCHE

CAMPERIZZAZIONE Roadiaq mantiene la lunghezza di 4,64 metri e la larghezza di 1,88 metri del comune Enyaq, ma ha un passo leggermente più lungo (2,77 metri) e una maggiore altezza da terra (19 cm), sviluppandosi in senso verticale - a causa della nuova sezione del tetto - per 2,05 metri.

Skoda Roadiaq, gli interni camperizzati

MULTITASKING Ma è da dentro, che un camper in piena regola va giudicato: e dentro, Roadiaq contiene un letto singolo, ma anche elettrodomestici da cucina, un completo assortimento di sedie, tavoli, tazze e bicchieri, pure un kit di sopravvivenza. Skoda è un marchio che fa rima con tecnologia mixata a ecosostenibilità, quindi: schermo da 27 pollici con docking station più tastiera, mouse e altoparlante wireless, prese di corrente ovunque, ma anche una doccia ad energia solare. Un peccato che la Enyaq per ''nomadi digitali'' resti un esemplare unico.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/06/2023