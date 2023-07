Nuova Skoda Superb 2024: ecco come cambia l’ammiraglia boema. Il video

Debutta in autunno la quarta generazione della berlina di Skoda: più grande e spaziosa, cambio automatico di serie. Eccola in video

Ridendo e scherzando, anche la grande Skoda Superb è arrivata alla quarta generazione, a ben novant’anni di distanza dal debutto del primo, storico modello; quello attuale è arrivato sul mercato nel 2001, e da allora ha venduto più di un milione e mezzo di esemplari. Dopo le foto spia di un annetto fa e le immagini ufficiali dei test al Polo Nord, Skoda ha presentato (come usa fare ultimamente nel gruppo Volkswagen, di cui la casa boema fa parte) la versione definitiva dell’auto, nascosta da sapienti camuffature. Andiamo a scoprire più da vicino cosa si nasconde sotto gli adesivi!

Nuova Skoda Superb 2024: come cambia la quarta generazione

Caratterizzata da un linguaggio stilistico più vicino ai modelli più recenti di Skoda, la nuova Superb avrà gruppi ottici più allungati e sottili, con elementi che ricordano i cristalli, e che ne amplificano l’effetto tridimensionale. Di serie ci saranno i fari full LED, su richiesta quelli a matrice di LED. Metro alla mano l’ammiraglia boema cresce in lunghezza e altezza, così da offrire più spazio per bagagli e passeggeri (tra i 20 e i 30 litri in più). Ecco una tabella con le dimensioni definitive, con le differenze rispetto al modello attuale.

Dimensioni Skoda Superb berlina Skoda Superb wagon Lunghezza 4.912 mm (+43) 4.902 (+40) mm Larghezza 1.849 (–15) mm 1.849 (–15) mm Altezza 1.481 (+12) mm 1.482 (+5) mm Passo 2841 mm 2841 mm Spazio per la testa davanti 1.049 (+11) mm 1.049 (+7) mm Spazio per la testa dietro 986 (+6) mm 1.008 (+8) mm Capacità di carico 645 (+20) litri 690 (+30) litri

Nuova Skoda Superb 2024: visuale laterale

INTERNI MODERNI Rime involontarie a parte, l’abitacolo di nuova Skoda Superb ruoterà attorno al grande schermo centrale dell’infotainment, di serie da 12,9”, più grande dell’attuale, incastonato in una plancia lineare e ariosa. Come su molti prossimi modelli del gruppo Volkswagen (come il nuovo SUV Tiguan), il cambio DSG a doppia frizione sarà l’unico disponibile, con la leva innestata nel piantone dello sterzo: una soluzione che permette di liberare spazio nella console centrale.

Nuova Skoda Superb 2024: visuale di 3/4 posteriore

Sotto il cofano di Superb tante conferme, e una piccola novità, per un totale di sei diverse motorizzazioni: due benzina “pure”, una inedita mild hybrid, due a gasolio e un ibrido plug-in. Tutti i motori sono abbinati al cambio automatico DSG a doppia frizione a sette rapporti (tranne la PHEV con sei marce).

Motore Trasmissione Potenza massima kW CV Benzina 1.5 TSI (mHEV) DSG sette rapporti 110 150 2.0 TSI DSG sette rapporti 150 204 2.0 TSI DSG sette rapporti 4x4 195 265 Diesel 2.0 TDI DSG sette rapporti 110 150 2.0 TDI DSG sette rapporti 4x4 142 193 Plug-in hybrid 1.5 TSI iV* DSG sei rapporti 150 204

La motorizzazione PHEV è riservata alla versione station wagon, e rispetto al modello in commercio vede crescere le dimensioni della batteria, che dagli attuali 12,7 kWh passa a 25,7 kWh, con un’autonomia dichiarata di circa 100 km. Aumenta anche la capacità di carica in corrente alternata, da 3,6 a 11 kW, e arriva anche quella in corrente continua, con potenza di 50 kW.

Sono ben 28 le idee “simply clever” che troveranno spazio a bordo della nuova Superb: alla leva del cambio sul piantone del volante si aggiungono alcune novità inedite, come il copribagagliaio a controllo elettrico per la versione station wagon, il bracciolo centrale dei sedili posteriori con un supporto per tablet, e una doppia tasca negli schienali dei sedili posteriori. Confermata, e non poteva essere diversamente, la presenza dell’ombrello nella portiera del conducente.

Nuova Skoda Superb 2024: visuale di 3/4 anteriore

SICUREZZA Migliora molto anche la sicurezza della nuova Superb, a cominciare dai dieci airbag di serie (tra cui quelli per le ginocchia del guidatore e quello tra i due sedili anteriori. Tra i sistemi di guida assistita debutta l’assistente di svolta e agli incroci, che monitora il traffico in arrivo e - se necessario - agisce sui freni per prevenire incidenti.

Nuova Skoda Superb 2024: visuale di 3/4 posteriore

Il debutto mondiale della nuova Skoda Superb 2024 è previsto per il prossimo novembre, nel corso di una diretta streaming che verrà trasmessa su YouTube, e che potrete seguire anche qui, dalle pagine di motorbox.com. L’arrivo dell’auto nelle concessionarie non avverrà prima della primavera del prossimo anno. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 21/07/2023