Skoda baluardo del ciclismo insieme al Tour de France 2023

Nel 2023 ricorre il 20° anniversario della collaborazione tra Skoda Auto e il Tour de France, la corsa ciclistica più famosa al mondo. Lungo il percorso e in TV, i fan assistere quotidianamente alla ''parata'' dei mezzi di supporto della Casa boema, che quest’anno ha messo a disposizione 209 veicoli di cui 207 con motorizzazioni ibride o completamente elettriche. Il Direttore di gara Christian Prudhomme per il terzo anno consecutivo sarà alla guida del gruppo a bordo di una Skoda Enyaq Sportline iV appositamente allestita.

I protagonisti del Tour de France 2023

TOUR ELETTRIFICATO Una flotta di 209 veicoli a supporto di 21 tappe e cinque attraversamenti montani. Il 110° Tour de France è partito dalla città basca di Bilbao lo scorso 1° luglio. I concorrenti percorreranno tappe che li porteranno ad attraversare tutte e cinque le catene montuose francesi. Per celebrare il 20°anniversario della partnership, inoltre, Skoda Auto ha in serbo alcune sorprese per i corridori e per gli spettatori della tappa finale, che arriverà sugli Champs Élysées il prossimo 23 luglio. Il Direttore di gara Christian Prudhomme guiderà ancora una volta il gruppo a bordo della Red Car, un Enyaq Sportline iV dotato di sei antenne, un portabandiera, un clacson speciale, striscioni pubblicitari, cinque circuiti radio e un ampio tettuccio apribile (qui la nostra prova di Skoda Enyaq).

UNA LUNGA TRADIZIONE Skoda Auto sponsorizza inoltre la Maglia Verde, assegnata al miglior velocista. I trofei disegnati da Skoda verranno saranno consegnati ai vincitori della classifica generale e della classifica a punti. Il sostegno al ciclismo è ormai radicato nell’animo di Skoda. Oltre al Tour de France, la Casa boema partecipa anche ad altri importanti eventi, come: la Vuelta a España e la competizione amatoriale L'Etape. In questo modo si chiude simbolicamente un cerchio, in un giusto tributo ai fondatori, Václav Laurin e Václav Klement, che iniziarono a produrre biciclette nel 1895 e presentarono la loro prima auto solo un decennio dopo.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 10/07/2023