Nuove Skoda Kamiq e Scala: ecco il facelift in attesa della première

Skoda Kamiq e Skoda Scala 2024: immagini e anticipazioni in anteprima, aspettando la presentazione in diretta video

La world première in live streaming sarà il primo agosto e l'invito è a venirci a trovare per guardare insieme la diretta video della presentazione. Nel frattempo, Skoda anticipa i bozzetti del nuovo SUV Kamiq e della berlina compatta Scala, con qualche informazione ufficiale che anticipa l'evoluzione dei rispettivi design. A quattro anni dal lancio dell'attuale generaione, entrambi guadagnano con il facelift fari ridisegnati, con evidenti ritocchi anche alla griglia frontale e ai paraurti. Nuovi i cerchi in lega e la scritta sul portellone, ma da qui in poi i due modelli ricevono trattamenti personalizzati. E che ne sarà di motori e interni?

Nuova Skoda Kamiq, il bozzetto del posteriore

La Kamiq aggiornata guadagna un look più imponente. L'elemento superiore dei caratteristici fari sdoppiati è più sottile e ha un design più incisivo. La griglia, più ampia e più verticale, ha lamelle doppie che formano una U nella parte inferiore. Nel paraurti anteriore, un'area verniciata sotto la griglia e la presa d'aria accentuano la larghezza percepita del veicolo. Completa il colpo d'occhio una robusta protezione sottoscocca argentata, che si armonizza con il diffusore posteriore diviso in due parti: l'inferiore color argento, appunto, e la superiore in nero. La caratteristica forma a L delle luci posteriori si lega visivamente ai riflettori, che adottano anch'essi una forma a L.

Nuova Skoda Scala, il bozzetto della 3/4 anteriore

I fari più sottili della Scala, che coi suoi 4,36 metri è una sorta di Volkswagen Golf boema, si estendono fino alla griglia, alla ricerca di un look più dinamico. L'ingresso d'aria nel nuovo paraurti anteriore è diviso da ulteriori alette laterali. Dipinte dello stesso colore della carrozzeria. Dai bozzetti è difficile individuarle, ma alette simili si troverebbero anche nel diffusore del nuovo paraurti posteriore, affiancate da elementi che i designer di Mlada Boleslav definiscono ''cristallini''. Mentre i fanali posteriori ora presentano un nuovo design più raffinato e d'impatto.

Nuova Skoda Scala, il bozzetto della 3/4 posteriore

Ufficialmente Skoda non si sbottona, ma qualche piccolo aggiornametno è probabile anche all'interno dell'abitacolo, con qualche nuova finitura e aggiornamenti all'infotainment. Oltre, naturalmente, a una rimodulazione di prezzi e dotazioni per gli allestimenti. I rumor danno per certa la conferma delle attuali motorizzazioni, con il tre cilindri benzina da 1,0 litri a aprire il listino nella versione da 95 CV e proposto anche in versione potenziata a 110 CV. Non dovrebbe mancare neppure il quattro cilindri a benzina da 1,5 litri e 150 CV, oltre al 1.0 TGI a metano da 90 CV. L'ipotesi di versioni elettrificate è per ora priva di conferme, ma è dato per decisamente improbabile l'arrivo di una versione ibrida plug-in, anche se le cugine Audi A3, Volkswagen Golf e Seat Leon ne sono provviste. Il primo di agosto sapremo tutto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/07/2023