Skoda Kamiq Black Dots: il SUV compatto in edizione speciale (solo per l’Italia)

Il monopolio dei SUV non sembra conoscere battute d’arresto, neppure nel segmento di quelli più compatti (qui la nostra sfida a sette tra i modelli più gettonati), e anche lo scorso anno si sono accaparrati il 28% delle vendite del nuovo. Tra questi, anche il piccolo Skoda Kamiq, il modello della casa boema più venduto ai privati.

Skoda Kamiq Black Dots: visuale di 3/4 posteriore

VERSIONE SPECIALE Skoda ha presentato Skoda Kamiq Black Dots, versione speciale solo per l’Italia e nata per soddisfare le esigenze di un target giovane, che cerca un’auto pratica, dalla buona dotazione di serie e con la giusta personalità in strada. Fuori, il piccolo SUV boemo si caratterizza per numerosi dettagli in color nero lucido: la calandra, le calotte degli specchietti retrovisori e il lettering sul portellone. Nero opaco è il colore dei mancorrenti e degli inserti nei paraurti.

DOTAZIONE Skoda Kamiq Black Dots monta di serie i fari Full LED anteriori con abbaglianti automatici, cerchi in lega da 17”, clima automatico bizona, accensione senza chiave e rivestimenti dei sedili in tessuto misto pelle scamosciata sintetica. Lo schermo dell’infotainment è da 8” con radio DAB+ e connettività Apple CarPlay e Android Auto. Sul fronte della sicurezza troviamo la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di ciclisti e pedoni, l’assistente al mantenimento di corsia e il cruise control. Di serie anche il sensore di pioggia, la telecamera posteriore e i sensori di parcheggio davanti e dietro.

Skoda Kamiq 1.0 TSI DSG Scoutline, panoramica della plancia



PREZZO Skoda Kamiq Black Dots si posiziona tra la versione base Ambition e la più ricca Style: disponibile per tutte le motorizzazioni, i prezzi partono dai 25.350 euro per il 1.0 TSI da 95 CV fino ai 29.750 euro del 1.5 TSI da 150 CV con cambio automatico DSG. In fase di lancio è previsto un contributo delle concessionarie aderenti a cui si sommano gli eventuali incentivi statali di 2.000 euro (in caso di rottamazione). La formula di acquisto Clever Value a valore futuro garantito permette di Kamiq Black Dots 1.0 TSI 95 CV a partire da 199 euro/mese (TAN 6,99% - TAEG 8,43%), con permuta o rottamazione.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 03/02/2023