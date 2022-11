Pagare il parcheggio con l’app? Skoda Pay to Park in Italia nel 2023

Dopo la fase pilota in Svizzera, il servizio di Skoda al via in sette paesi europei, in Italia a partire dal prossimo anno. Ecco come funziona

Il servizio Pay to Park di Skoda permette ai possessori di auto della casa boema di trovare i parcheggi disponibili nelle vicinanze, le tariffe, e pagare la sosta attraverso la app MySkoda o tramite l’infotainment di bordo.

Skoda Pay to Park, la app per pagare i parcheggi

COME FUNZIONA Per utilizzare la funzionalità Pay to Park è necessario un account Skoda Connect attivo, e abilitare l’accesso remoto all’auto. All’interno dell’app occorre inserire un metodo di pagamento valido e attivare il servizio. Svolte queste operazioni è possibile visualizzare i parcheggi convenzionati con il fornitore Parkopedia. Una volta arrivati nell’area di sosta si può selezionare il tempo di sosta (che può anche essere prolungato dalla app stessa). Il pagamento viene effettuato automaticamente online al termine della sessione di parcheggio.

VEDI ANCHE

COME USARLO Al sistema Pay to Park si può accedere dalla app MySkoda per smartphone, disponibile gratuitamente per i clienti della casa boema per i modelli Fabia, Kamiq, Scala, Octavia, Karoq, Superb e Kodiaq. In alternativa, la funzionalità è accessibile dai sistemi di infotainment Amundsen e Columbus.

Skoda Fabia Monte Carlo: test drive



E IN ITALIA? Al termine della fase pilota condotta in Svizzera, il servizio apre oggi i battenti in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania e Norvegia. In Italia Pay to Park sarà disponibile all’inizio del prossimo anno, insieme a Francia, Ungheria, Islanda, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Svezia.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/11/2022