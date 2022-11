Skoda Karoq 1.5 TSI DSG: non rapisce il cuore, ma su strada ti sa cullare

Skoda Karoq ha debuttato nel 2017, e negli ultimi cinque anni si è ritagliato un posto da protagonista nell’offerta della casa boema. Qualche mese fa il SUV di segmento C è stato oggetto di un leggero restyling, e nella sua versione Sportline con motore 1.5 TSI da 150 CV mi ha fatto compagnia per un paio di settimane, a cavallo tra la fine di questa lunghissima estate e le prime avvisaglie dell’inverno.

Io sono un praticone, ormai è cosa nota, ma questo non significa che non sappia apprezzare un’auto che sia anche bella da vedere. Rimanendo in casa Skoda, per esempio, trovo che lo stile di Enyaq sia davvero riuscito e personale. Lo stesso non posso dire di Karoq: dalla sua ha tanti pregi, ma gli manca la capacità di emozionare.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: particolare del portellone

RESTYLING DELICATO Rispetto al modello che ha esordito cinque anni fa, nuovo Karoq adotta una calandra esagonale di maggiori dimensioni e gruppi ottici slanciati, sempre disposti su due livelli. Il muso è più moderno ma non mi convince del tutto, nel complesso lo trovo un po' sgraziato. Più armoniosa la fiancata, con i passaruota squadrati, la profonda nervatura che attraversa la carrozzeria e l’incavo nelle portiere che crea giochi di luce che contribuiscono a snellire tutto l’insieme. La parte che mi piace di più è il posteriore, tagliato con l’accetta e con i nuovi gruppi ottici sottili che ben si integrano nel portellone.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: il badge Sportline

VERSIONE SPORTLINE La versione Sportline di questa prova aggiunge un po’ di... sportività all’insieme, con tanti dettagli nero lucido (la cornice della calandra, le calotte degli specchietti, la cornice dei finestrini, il diffusore posteriore) e cerchi in lega da 18” con elementi aerodinamici (removibili). Di serie gli utili fari anteriori Full LED Matrix. Poco discrete, e anzi un po’ pacchiane, le proiezioni “Skoda” sotto gli specchietti all’apertura delle portiere, che si possono disattivare dalle impostazioni dell’auto.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: visuale laterale

DIMENSIONI Praticamente invariate rispetto al modello precedente le dimensioni, che si confermano quelle “giuste” del segmento C, non a caso quello di maggior successo. In Italia, ma non solo. 4.384 mm di lunghezza (4.390 mm i modelli non Sportline), 1.841 mm di larghezza, 1.608 l’altezza (che diventa 1.603 per il resto della gamma), per un passo di 2.638 mm. Non tantissimi, ma sufficiente a garantire il giusto spazio per chi siede dietro, senza grandi rinunce per le gambe, ma soprattutto per i bagagli caricati nel baule, che ha una capacità di 521 litri con il divano in posizione d’uso, e può arrivare fino a 1.810 con le sedute scorrevoli del sistema Varioflex.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: il posto guida

Poche le novità anche all’interno dell’auto, più di sostanza che di apparenza, e che coinvolgono principalmente il volante, ora decisamente più moderno, in pelle traforata (specifico per l’allestimento Sportline), e con i comandi ereditati dai modelli più recenti della casa, belli da vedere e comodi da utilizzare. Mi piacciono le plastiche morbide della parte alta della plancia, gradevoli al tatto, così come quelle delle portiere (un dettaglio tutt’altro che scontato). Quelle in basso sono durette, ma nel complesso finiture e accostamenti sono da prima della classe, senza sbavature di rilievo. Se un appunto devo fare all’abitacolo è forse la predominanza del grigio e dei colori scuri in generale (anche per il cielo, che in questo allestimento è nero), che gli tolgono un po’ di ariosità.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: il volante sportivo a tre razze

TUTTO SOTTO MANO Le regolazioni dei sedili sono tutte manuali, ma con regolazioni continue e non a scatti: impossibile non trovare la posizione giusta. Trovo che la seduta sia un po’ più rialzata del normale: aiuta a tenere meglio d’occhio la strada, facilita l’ingresso e la discesa dall’auto, ma avrei gradito poter stare qualche centimetro più in basso. Belli i sedili sportivi con poggiatesta integrato e “finestra”: sembrano un po’ fuori posto in un’auto così compassata, ma dalla loro hanno una gran comodità e una buona capacità di trattenere il corpo in curva. Non mi sarebbe dispiaciuta, lo ammetto, la regolazione in lunghezza della seduta. A dimostrazione della cura con cui è realizzato ogni aspetto dell’auto, le guide dei sedili hanno “tappi” protettivi davanti e dietro, così da non rovinare le scarpe che accidentalmente finiscono per toccarle.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: il capiente vano a centro plancia

TANTA PRATICITÀ Facile dire “Simply Clever” quando si parla di Skoda, giusto? Giusto. La casa che ha fatto della praticità uno dei suoi tratti distintivi si conferma bravissima nel trovare tante soluzioni pratiche, dal grande vano richiudibile a centro plancia al comparto removibile sotto il bracciolo, passando per il piccolo cestino dell’immondizia che sta comodo nelle tasche delle portiere, fino ai tanti piccoli vani, cassettini, doppi fondi e ganci presenti nel bagagliaio (ma con gli schienali dei sedili abbassati si forma un gradino). Immancabile il grattaghiaccio dietro il tappo del serbatoio, mentre l’ombrello non è nascosto nella portiera del conducente ma sotto il sedile del passeggero.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: l'infotainmente centrale

Non è un’ammiraglia iperfuturistica, ma Karoq vanta comunque un discreto corredo di tecnologia, a cominciare dal quadro strumenti, che nel restyling diventa digitale su tutti i modelli (di serie è da 8” che diventano 10,25” nel pacchetto Tech pack, a 620 euro). È lo stesso già visto anche su Skoda Fabia (qui la prova): configurabile nelle grafiche e nelle informazioni, è sempre ben leggibile e consente di tenere sott’occhio tutti i dati che si desiderano. Le discrete luci ambientali, di serie sugli allestimenti top di gamma Sportline e Style, sono regolabili - anche nell’intensità - in dieci colori differenti, corrono lungo la plancia e nei pannelli porta, con richiami anche nella grafica del cruscotto.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: i comandi al volante

GUARDA MAMMA, SENZA FILI! Aggiornato anche l’infotainment con l’ultima versione del software del gruppo Volkswagen, è veloce e ben reattivo. Karoq offre di serie fin dall’allestimento base Ambition le funzionalità Apple Carplay e Android Auto senza fili: questo vuol dire abbinare il proprio telefono una volta (anche questa senza necessità di cavo), e poi ritrovarselo proiettato sullo schermo centrale all’accensione dell’auto, senza necessità di tirarlo fuori dalla tasca o dalla borsa. Qualora sia necessaria una ricarica, il Tech Pack di cui sopra aggiunge anche la piastra di ricarica wireless con amplificazione di segnale. Se avete necessità di rigenerare le batterie più rapidamente, comunque, non mancano prese USB nel cassettino - richiudibile - davanti al cambio.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: un po' in basso i comandi del climatizzatore bizona

FISICO È BELLO Apprezzo la decisione, in mezzo a tanto contenuto digitale, di lasciare comunque molti comandi “fisici”, con rotelle e pulsanti facili da azionare, a cominciare da quella del volume accanto allo schermo dell’infotainment. Lo stesso dicasi per il climatizzatore bizona, potente e molto efficiente, anche se i comandi si trovano un po’ in basso e non sono tra i più comodi da raggiungere.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline, come cambia con il restyling dello scorso anno

Con il restyling, il coefficiente di attrito di Karoq è stato ridotto di oltre il 9%, raggiungendo il valore di 0,30 cd, tra i migliori del segmento. Un dato importante, che spiega - almeno in parte - l’eccellente comfort di marcia del SUV compatto boemo. Nella modalità di guida Comfort i rumori che filtrano in abitacolo sono pochissimi, e l’assorbimento delle buche è eccellente. Ho avuto la sensazione di muovermi in prima classe: a un certo punto, incredulo, ho persino spento lo stereo per godermi l’inaspettato silenzio. Una comodità condivisa dagli altri passeggeri, anche quelli seduti dietro: un risultato a cui contribuisce il DCC (Dynamic Chassis Control), che modifica la rigidità delle sospensioni in base alla modalità di guida.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: consumi nella media

RISERVA DI CAVALLI Il motore è il noto 1.5 TSI turbo benzina da 150 CV, capace di rendere Karoq divertente da guidare e affidabile in ogni situazione, sia nel misto sia quando è necessario un po’ di spunto extra (magari in vista di un sorpasso). Nelle curve veloci si sente un po’ di rollio e il comportamento tende al sottosterzante, ma senza che questo pregiudichi la tenuta di strada. La risposta è onesta e precisa, e lo sterzo progressivo svolge bene il suo lavoro: a patto di non chiederle troppo, è un’auto al cui volante ci si sente sicuri.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: il tunnel centrale

CAMBIA STILE La selezione delle modalità di guida (Eco, Comfort, Normal e Sport) agisce sulla risposta del motore e - nel caso della vettura in prova - su volante e sospensioni: il pacchetto optional Performance Pack (900 euro) aggiunge infatti lo sterzo progressivo e il Dynamic Chassis Control. Da ultimo, la modalità Individual permette di ritagliarsi l’assetto su misura: io, per esempio, ho optato per il volante sportivo (mi piace che sia diretto), il motore in modalità Eco (per i consumi) e l’assetto Comfort (per la comodità complessiva). Bizzarro? Sì, però funziona.

NON CAMBI AL VOLANTE Il cambio è il granitico DSG a sette rapporti di origine Volkswagen: rapido nei cambi di marcia e quasi impercettibile nelle modalità Eco e Comfort. Spostando la leva a destra si attiva la modalità sequenziale, che avrei goduto molto di più a utilizzare con delle palette al volante, che invece mancano. La funzione S (si attiva con un colpetto della leva verso il basso, alternandola con la normale D) è utile per sorpassi o per la guida in montagna: tiene il motore in un range più alto di giri, anticipando le scalate. Manco a dirlo, è la compagna ideale per la modalità di guida Sport.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: il 1.5 da 150 CV

Il consumo medio a fine prova, con una prevalenza di guida in città, e la metà dei km percorsi tra autostrada e tangenziali, ha fatto segnare sul computer di bordo una media di 8,9 litri/100 km, pari a poco più di 11 km con un litro. Per il tipo di motore si tratta di un risultato tutto sommato accettabile. Se la cosa a cui prestate maggiormente attenzione sono i consumi, meglio optare per il turbodiesel (con potenze da 115 e 150 CV). Il tre cilindri 1.0 benzina da 110 CV non consuma molto meno, per via della stazza non indifferente dell’auto, che veleggia attorno ai 14 quintali, a fronte di una resa decisamente meno pimpante.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: cerchi da 18'' di serie su questo allestimento

La versione in prova di Skoda Karoq era la 1.5 TSI Sportline con cambio DSG, che di listino parte da 36.500 euro, e che montava i pacchetti Performance (900 euro), Simply Clever (140 euro), Tech (620 euro) e Travel Assistant (730 euro), che aggiunge la guida assistita di secondo livello. Aggiungiamoci la ruota di scorta (210 euro), e il conto finale arriva a 39.100 euro. Il grigio metallizzato che vedete in queste immagini è di serie sulla Sportline: i prezzi delle altre colorazioni spaziano dai 450 ai 1.100 euro.

DI SERIE OFFRE TANTO Skoda Karoq attacca il listino a 28.550 euro con il 1.0 TSI benzina da 110 CV con cambio manuale a 6 marce nell’allestimento Ambition, che già di serie offre tanto: cruise control adattivo, mantenimento della corsia di marcia e frenata d’emergenza, vetri elettrici davanti e dietro, collegamento bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto senza fili, cerchi in lega da 17”, freno di stazionamento elettronico, avviamento senza chiave, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio posteriori.

Skoda Karoq 1.5 TSI DSG Sportline: il logo sul cofano

GLI ALTRI ALLESTIMENTI Il più equilibrato è senza dubbio l’allestimento Executive (+ 2.100 euro): aggiunge il “clima” bizona con filtro per la pulizia dell'aria, navigatore satellitare, sensori di parcheggio anteriori con frenata automatica in manovra e telecamera posteriore. La versione Style (+ 1.100 euro) prevede cerchi da 18”, selezione della modalità di guida, fari a matrice di LED, luce ambientale, sistema Varioflex per i sedili posteriori, scorrevoli e frazionati 40:20:40. La Sportline (+ 2.300 euro rispetto alla Executive) punta ai dettagli sportivi di cui parlavo all’inizio, con i sedili sportivi e il volante multifunzione sportivo a tre razze.

Motore 1.5 TSI ACT 4 cilindri Potenza 150 CV @5.000 rpm Coppia massima 250 Nm @1.500 rpm Velocità massima 210 km/h 0-100 km/h 8,9 secondi Trazione Anteriore Cambio Automatico DSG 7 rapporti Dimensioni 4.384 x 1.841 x 1.608 mm Passo 2.638 mm Posti 5 posti Peso in ordine di marcia 1.395 – 1.417 kg Bagagliaio Da 521 (588 con VarioFlex) a 1.630 (1.801 con VarioFlex) litri Consumi dichiarati (WLTP) 6,1 – 6,7 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 137 – 151 g/km Prezzo A partire da 32.100 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/11/2022