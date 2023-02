Quando il record ti va di traverso. Il video della Skoda Enyaq iV vRS

''Per un punto Martin perse la cappa'', dice il proverbio. E sempre per un punto un'impresa che sembrava leggendaria e addirittura inconcepibile si scopre esserlo un po' meno. Infatti, stando al comunicato ufficiale in inglese, il giornalista britannico Richard Meaden avrebbe ottenuto due Guinness World Records certificati: quello per il più lungo drift sul ghiaccio e quello per il più lungo drift sul ghiaccio con un'auto elettrica. Avrebbe ottenuto il riconoscimento guidando di traverso una Skoda Enyaq iV vRS per ''7.351 km'', su una pista circolare ricavata su un lago ghiacciato della circonferenza di ''188.496 m''. Ma è evidente che qualcosa non quadra.

Il giornalista inglese Richard Meaden che ha siglato il record sulla Skoda Enyaq iV vRS

SVELATO L'ARCANO Quello che non torna si spiega facilmente se rammentiamo che in inglese punti e virgole vengono usati in modo inverso rispetto all'italiano, quando si tratta di scrivere i numeri decimali. Quindi la strada percorsa in drift è di sette chilometri e spiccioli, non settemila. E l'anello è di 188 metri, non chilometri, peraltro. Sono caduto nell'equivoco perché nel titolo del comunicato c'è scritto testualmente ''incredible 7.351 km ice drift''. Ma che cosa c'è di incredibile se nel 2018 il pilota Johan Schwartz ha driftato per 8 ore di fila percorrendo 374 km con una BMW M5 E90?

PRIMATI A CONFRONTO I tempi cambiano e i limiti, evidentemente, si abbassano. L'impressione è che l'arrivo delle auto elettriche ci costringerà a rivedere molti dei traguardi a cui eravamo abituati e non tutti in senso migliorativo. Del resto anche i 13 primati conseguiti nel 2021 dalla Porsche Taycan mi avevano lasciato un po' perplesso. Guidare di traverso per 7 km sul ghiaccio contro farne 374 su asfalto bagnato non sono - con tutto il rispetto - cosi impressionanti. Nessun problema di usura delle gomme, nessun problema di rifornimento carburante, che nel caso della BMW è stato invece eseguito 5 volte, con una seconda auto che driftava accanto a quella del record: guardate il video qui sopra! E nessun problema nemmeno per la tenuta della vescica del pilota, visto che per il record della Enyaq sono bastati 15 minuti e 58 secondi. Altro che 8 ore...

La pista di 188 m ricavata sul lago ghiacciato di Stortjärnen, in Svezia

I NUMERI DEL RECORD I record con la SUV Enyaq iV vRS sono stati ottenuti sul lago ghiacciato di Stortjärnen, in Svezia, alle 11:05 del 19 gennaio 2023, usando uno treno di gomme chiodate misto studiato appositamente. Le anteriori erano speciali pneumatici ''da evento'' di produzione Michelin, con 300 chiodi da 5 mm; le posteriori erano Nokian Hakkapelitta con altrettanti chiodi, ma da 2 mm di altezza. Durante la derapata è stata raggiunta una velocità massima di 48.69 km/h e una minima di 31.64 km/h. Battuto il record precedente, ottenuto in Cina nel gennaio 2022 dal 58enne Wang Dongjiang con una Subaru Impreza, che ha driftato per 6,23 km, ma rimane il dubbio: chissà che cosa si potrebbe fare con una BMW M5, che ha anche lei la trazione integrale?

