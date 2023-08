Nuove Skoda Scala e Kamiq, il facelift sta nei dettagli. Video

Un rinnovamento estetico, più un mini aggiornamento tecnologico. E ai propulsori, che succede? Arriva forse l'ibrido, visto l'andazzo? Risposta: no, avanti con motori ''vecchia scuola'', elettrificazione rimandata (e forse, per l'eternità). Sia Skoda Scala, l'alterego di VW Golf di lingua ceca, sia il SUV compatto Skoda Kamiq, si sottopongono a restyling di metà carriera. Come promesso, il 1° agosto riceviamo informazioni, foto e materiale video. Nate entrambe nel 2019, Skoda Scala e Skoda Kamiq non sono ancora mature per il salto generazionale vero e proprio. Il pacchetto di interventi 2024 lascia perciò inalterata l'ossatura meccanica e il progetto stilistico complessivo, modificando semmai il design del frontale (e in parte, quello della coda) e aggiungendo nuove funzionalità di bordo.

Nuova Scala ha un aspetto più sportivo dell'originale, vagamente ispirato al concept Vision RS, mentre nuova Kamiq emana un carattere da SUV più robusto, prendendo in prestito alcuni dettagli dai fratelli maggiori Karoq e Kodiaq.

ALLA GRIGLIA La mascherina radiatore di Skoda Scala è stata ridisegnata in modo che le sue lamelle verticali enfatizzino maggiormente il contrasto tra superfici lucide e opache. Modifiche alla griglia anche per Kamiq: più verticale e leggermente più tozza, con doppia nervatura e un deciso contrasto di finiture. Sia Scala che Kamiq 2024 montano di serie i fari a LED, con l'opzione dei fari top di gamma Top LED Matrix che consentono al conducente di mantenere gli abbaglianti accesi di notte, con la tecnologia intelligente che impedisce l'abbagliamento degli altri utenti della strada. Quando è stata lanciata, Scala è stato il primo modello del brand a ottenere il lettering Skoda sul retro, invece del tradizionale logo della Freccia alata: ora entrambi i modelli ricevono la nuova scritta che la Casa ha recentemente svelato come parte del restyling della propria identità aziendale.

Come parte dei rispettivi aggiornamenti, per gli interni Kamiq e Scala si sono ispirati al SUV elettrico Enyaq. Si può scegliere tra sei configurazioni di design, tre livelli di allestimento (Essence, Selection e Monte Carlo) e un'ampia selezione di dettagli come elementi di colore nero, sedili sportivi e illuminazione interna a LED regolabile.

Skoda Scala 2024, gli interni

TECNOLOGIA L'aggiornamento 2024 comprende anche un lieve miglioramento dei sistemi di infotainment e delle funzioni di connettività. Sia su Scala, sia su Kamiq, è ora di serie il Digital Display da 8 pollici, col Virtual Cockpit personalizzabile da 10,25 pollici sempre disponibile come optional. Per il display touchscreen centrale, sempre diagonale di 8,25 pollici oppure - se si ordina il pacchetto di navigazione opzionale - di 9,2 pollici. Su richiesta, disponibili quattro porte USB-C con potenza di 45 watt. Il pannello di controllo del climatizzatore è infine stato ridisegnato e dotato di nuovi e più pratici comandi meccanici rotanti.

Skoda Kamiq 2024, gli interni

SIMPLY SKODA Naturalmente, non manca la solita collezione di caratteristiche Simply Clever, incluse alcune novità per i rispettivi segmenti: entrambi i modelli possono essere equipaggiati, in opzione, di portellone ad azionamento elettrico con funzione Virtual Pedal per una facile apertura del bagagliaio a mani libere.

Nuova funzione Virtual Pedal per il portellone elettrico

Infine, il capitolo motori. Né Scala né Kamiq, aprono alla tecnologia ibrida, sia essa di tipo leggero (mild hybrid) o pesante (plug-in hybrid). In accompagnamento ai teaser pre-reveal, in effetti, nonostante la piattaforma di origine Volkswagen, tecnicamente, sarebbe in grado di ospitare anche batterie e motori elettrici, di eventuali nuovi propulsori elettrificati Skoda non faceva menzione. Scala e Kamiq 2024 continuano ad essere perciò alimentate dalle collaudate unità turbo benzina 1.0 TSI da 95 cv e 110 cv e 1.5 TSI da 150 cv, cambio manuale di serie o automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti come opzione. Ancora da confermare le varianti G-TEC a metano per il mercato italiano.

Nuove Scala e Kamiq: solo motori a benzina

Non si conoscono ancora data di uscita in Italia e listino prezzi. Nuove Skoda Scala e Kamiq (che oggi partono rispettivamente da 23.700 euro e 24.550 euro) probabilmente in vendita nel quarto trimestre 2023, vi teniamo aggiornati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 31/07/2023