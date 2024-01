Skoda Fabia 2024: nuove versioni e prezzi. Quale scelgo?

Il look non cambia, a eccezione delle lettere usate per la scritta sul posteriore, ma Skoda Fabia 2024 si presenta sul mercato con motorizzazioni e allestimenti rivisti, che ripropongono il solito dilemma: quale scelgo? Di seguito la guida all'acquisto.

Skoda Fabia 2024 Monte Carlo, 3/4 posteriore

Scelta pressoché obbligata per chi ha la patente da meno di tre anni, per cui sussiste il limite che impedisce di guidare veicoli con potenza/tara superiore a 55 kW (c'è una voce apposita sul libretto). Per loro l'unica opzione è la Skoda Fabia con motore tre cilindri 1.0 MPI Evo2 80 CV con cambio manuale a 5 marce, proposta in tutti e tre gli allestimenti del listino: l'entry level Selection, l'intermedio Style e lo sportivo Monte Carlo. Anche se l'accelerazione 0-100 km/h in 15,7 secondi - molto rilassata - e la coppia di soli 93 Nm, che indurrà spesso a scalare marcia nelle salite a pieno carico, stonano un po' con il look grintoso della Monte Carlo. Il prezzo parte da 20.200 euro.

Skoda Fabia 2024, il frontale

Più versatile, per un utilizzo a tutto tondo, è la Fabia con motore turbo 1.0 TSI Evo2, che viene declinato in due livelli di potenza, 95 CV e 115 CV: quest’ultimo anche con cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Proprio la trasmissione automatica è l'elemento chiave che vi deve guidare nella scelta. Se infatti la versione base con 95 CV e 175 Nm è più che sufficiente per una guida spigliata, è innegabile il maggiore comfort della DSG: soprattutto nella guida in città. Lo svantaggio è un piccolo aumento dei consumi, che passano da 5,0 a 5,2 l/100 km secondo quanto dichiarato in base al ciclo misto WLTP. Chi ha moderate velleità sportive potrebbe trovare divertente la versione più potente, ma dotata del cambio manuale, che guadagna una marcia in più (6 in totale) rispetto alla Fabia da 95 CV. Si parte da 20.900 euro: 900 euro in più per la manuale più potente, mentre il DSG vale altri 1.600 euro.

Skoda Fabia 2024, gli interni

Proposta nel solo allestimento sportivo Monte Carlo è poi Skoda Fabia con il motore più potente in gamma: il 1.5 TSI ACT 150 CV, offerto unicamente con cambio automatico DSG a 7 rapporti. Brillanti le prestazioni di questa versione, che raggiunge i 222 km/h dopo uno ''zerocento'' in 8,0 secondi netti. Il tutto con consumi di 5,5 l/100 km, per emozioni che, se guidate con piede leggero, non pesano troppo sul portafogli. Certo, a fronte del prezzo d'acquisto più elevato, che parte da 27.350 euro, giustificato anche dai contenuti dell'allestimento top.

Skoda Fabia 2024 Monte Carlo, 3/4 anteriore

Lunga 4,12 m e dotata di un generoso bagagliaio da 380 a 1.190 litri, Skoda Fabia monta freni a disco sulle quattro ruote su tutte le versioni: a maggiore sicurezza dei neopatentati, che si ritrovano un impianto sovradimensionato rispetto alle prestazioni del mezzo. Già completo il livello d'ingresso Selection per quanto riguarda aiuti alla guida, che vanno dalla frenata automatica di emergenza (anche in retromarcia), al mantenimento di corsia, dal monitoraggio dell'attenzione del guidatore al cruise control. Fari full LED, sistema keyless e infotainment con schermo da 8 pollici, Apple CarPlay, Android Auto e collegamento senza fili allo smartphone sono altresì di serie, come il clima manuale e un impianto audio surround a 6 altoparlanti.

Skoda Fabia 2024, l'infotainment

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ Per un sovrapprezzo di 1.400 euro, l'allestimento Style prevede cerchi da 16 pollici invece che da 15'', la verniciatura a contrasto per tetto, montanti e calotte degli specchietti retrovisori. La dotazione si arricchisce del climatizzatore automatico bi-zona, di quattro alzacristalli elettrici e dei finestrini posteriori oscurati. Look sportivo, invece, per la top di gamma Monte Carlo, che con un ulteriore sovrapprezzo di 900 euro aggiunge paraurti dedicati, cerchi specifici da 17”, strumentazione digitale e sedili, volante e pedaliera sportivi. Tutte proposte sfiziose, sia chiaro, anche se in definitiva, per un acquisto ragionato, l'allestimento base ha già tutto il necessario.

Skoda Fabia 2024 Monte Carlo, gli interni sportivi

Nella fase di lancio, con il supporto delle concessionarie aderenti, Fabia 1.0 MPI 80 CV Selection è proposta con formula di acquisto Clever Value, a valore futuro garantito, a 36 mesi/30.000 km, anticipo zero solo con ecoincentivi, TAN 1,99%, TAEG 3,26% a 169 euro/mese, con rata finale di 11.234,02 euro (qui tutti i dettagli della promozione). Le prime consegne dei nuovi modelli sono previste nel corso della primavera 2024.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/01/2024