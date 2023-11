Più forma, più funzione: tutto su nuova Skoda Superb (Wagon)

Gli stessi punti di forza del modello precedente, preceduti dal simbolo ''+''. Perché è ancora + spazio, + tecnologia, + stile e + efficienza, che offre Superb di quarta generazione. Che in Italia, per la prima volta, Skoda importerà solo in formato Superb Wagon, niente più Superb berlina. In compenso, gamma propulsori sempre ben amalgamata (sì, c'è ancora pure il diesel). Riguarda la diretta streaming della world premiere.



Nuova Superb Wagon (2024)

Il look è figlio della nuova corrente di pensiero Modern Solid e va inteso, nei confronti della precedente Superb, come evoluzione, non rivoluzione. Il tradizionale cofano lungo sfocia sempre in una griglia ottagonale, che si abbassa al centro per fare spazio a un badge Skoda di maggiori dimensioni. La calandra è affiancata da fari più sottili dotati della più recente tecnologia Matrix LED, che fornisce il 40% di luce in più. L’inclinazione del parabrezza genera ora un angolo più acuto, mentre la linea del tetto è più aerodinamica. I montanti anteriori sono provvisti di deflettori antipioggia: una Superb più ''scivolosa'' che mai.

Superb Wagon, vista posteriore

SEGNI PARTICOLARI Le pieghe sul cofano e sui fianchi appaiono più nitide, mentre il rivestimento cromato scuro attorno alla griglia si ripete sia sulla sezione inferiore del paraurti, sia attorno alla linea dei finestrini. Al posteriore, luci più sottili e dalla grafica a forma di C che avvolge il portellone (concentiamoci su Superb Wagon) alla fiancata. Indicatori di direzione dinamici, ma solo sulle versioni di fascia alta, mentre i cerchi in lega sono standard: diametro da 17 a 19 pollici.

La fiancata

DIMENSIONI Benché a occhio nudo sia difficile realizzarlo, sia nuova Super Wagon che anche Superb berlina sono leggermente più lunghe e più alte di prima. Per Superb SW, rispettivamente +40 mm in lunghezza (4.902 mm) e +5 mm in altezza (1.482 mm). Aumentano lo spazio interno e la capacità di carico (+30 litri), che oscilla da 690 litri a 1.920 litri con i sedili ripiegati.

Il bagagliaio

Il design dell'abitacolo stacca col passato più che non lo stile esterno, col touchscreen che arriva a ben 13 pollici sui modelli di punta (10 pollici sui modelli entry level) e spicca in posizione eretta al centro del cruscotto e il Virtual Cockpit, di serie, che cresce a sua volta di dimensioni (10 pollici), al punto tale che il ''cappuccio'' ormai gli veste stretto. In opzione, infine (altra novità), l'Head-up Display. A proposito di infotainment: una superficie poggiamano sotto il display centrale agevola la fruizione dei comandi touch, inoltre non tutte le funzioni sono incorporate nello schermo a sfioramento, visto che è coi tre eleganti ''Smart Dials'' - vedi anche nuova Skoda Kodiaq – che si controllano il riscaldamento e la ventilazione. I tre pulsanti rotanti possono inoltre essere personalizzati per gestire qualsiasi aspetto, dal volume della radio alle modalità di guida.

Gli interni

SIMPLY SUPERB Come ci si aspetterebbe, c'è connettività sia per gli utenti Apple che per quelli Android. Per scongiurare il surriscaldamento del telefono sul pad di ricarica wireless, ecco uno specifico dispositivo di raffreddamento, solo una delle 28 soluzioni Simply Clever a bordo dell'auto (vasche, vassoi, occhielli, ganci, etc.). Si contano invece 9 nuovi sistemi di assistenza alla guida, dal Crew Protect Assist (chiude i finestrini in caso di imminente impatto) al Travel Assist evoluto, passando per un Intelligent Park Assist ancor più... intelligente. I sedili Ergo – con funzione di massaggio a 10 punti sui modelli top – sono realizzati in materiali sostenibili. In generale, le configurazioni interne di colori e opzioni sono molto, molto numerose.

I nuovi sedili anteriori

Skoda Superb viaggia in controtendenza: niente versione 100% elettrica, ben due versioni diesel. La gamma inizia con l'1,5 litri TSI mHEV benzina mild hybrid da 150 CV, seguito da due motori a benzina TSI da 2,0 litri con 204 CV o 265 CV, nel secondo caso associato a trazione integrale. I due diesel TDI da 2,0 litri ottengono rispettivamente 150 CV o 193 CV: anche in questo caso, l'unità più potente è dotata di trazione 4x4. Ogni nuova Superb è infine provvista di cambio automatico DSG, azionato da un comando montato sul piantone dello sterzo, per liberare spazio sulla console centrale.

Nuova Skoda Superb Wagon iV

QUOTA 100 Al top della gamma, la nuova motorizzazione ibrida plug-in (Superb iV) abbina il 1.5 TSI benzina a un motore elettrico, per una potenza combinata di 204 CV. Cala la potenza (col precedente 1,4 litri era di 218 CV), raddoppiano le proprietà in elettrico: a fare la differenza è la batteria, ora da 25,7 kWh (anziché 13,0 kWh) e accreditata di un'energia sufficiente a percorrere oltre 100 km (anziché 56 km) con la sola elettricità. Ricarica del 10-80%, con caricabatterie da 50 kW, in 25 minuti.

Tre allestimenti, Essence, Selection, Laurin & Klement. Il listino completo dovrebbe essere annunciato entro la fine dell’anno, con la gamma che dovrebbe partire da una soglia superiore di qualche migliaio di euro alla Superb Wagon in uscita, che oggi apre a 43.400 euro. I registri degli ordini si aprono a gennaio 2024. Per tutte, tranne che per Skoda Superb Wagon PHEV (aprile 2024). Prime consegne, indicativamente, dall'estate 2024.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/11/2023