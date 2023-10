Skoda Kodiaq: la seconda generazione ha un bagagliaio mai visto

Pensi Skoda e realizzi...semplicità. Attenzione, però. Semplicità che non è da intendere come risparmio di contenuti e tecnologie. Il contrario: è l'esempio di massima ottimizzazione, tra i più efficienti ed efficaci degli ultimi anni. Forse il grande salto di qualità è stato nel 2016, con la presentazione del primo Kodiaq, Suv che in sette anni avrebbe venduto 840 mila unità. Un successo che Skoda vorrebbe riconfermare con la seconda generazione, al debutto a Berlino. La intenzioni si trasferiscono nell'immagine di un'ammiraglia che aumenta in dimensioni e contenuti per sfiorare (sempre con gentilezza) il segmento che forse è sempre appartenuto più a Volkswagen.

A cambiare sono più le dimensioni che l'aspetto. Resta molto fedele alla sé precedente, con uno stile non troppo sofisticato e privo di virtuosismi artistici. Anche qui si è scelto di mantenere nell'immagine la consapevolezza Skoda. Costruita attorno a un'identità che ha sempre rifiutato il superfluo per cercare l'essenziale. Che, almeno quando si parla di automobili, significa offrire spazio, contenuti e sicurezza per ogni esigenza e segmento. Kodiaq è robusta, ha grinta e presenza, si riconosce. Cresce in lunghezza: 4,75 metri (+61 mm) ma il passo resta di 2,79 metri. L'ottimizzazione dello spazio è stata però attenta, ed efficace. Tanto che la capacità del bagagliaio guadagna 75 litri e raggiunge i 910 litri complessivi con cinque persone a bordo. E con la terza fila di sedili sollevata (quindi configurazione a 7 posti), il carico massimo ammesso è di 345 litri. Sono numeri molto interessanti, considerando che Kodiaq si rivolge a famiglie numerose oppure a clienti con interessi sportivi di solito impegnativi. La novità di stile forse più interessante è il debutto della luce Led che attraversa la calandra per collegare i fari. Una proposta che ha già debuttato su Enyaq.

VEDI ANCHE

L'abitacolo di nuova Kodiaq è un ambiente integralmente riorganizzato. Lo schermo del sistema di intrattenimento di bordo è da 10'' o 13'' e ripropone una dimensione tecnologicamente vicina alla proposta di Enyaq. D'altronde, a lei si deve l'ingresso di una nuova generazione di prodotto. Che Kodiaq rielabora, e aggiorna con gli Smart Dials. Un inglesismo che riassume scopo e funzioni dei rotori al centro della plancia che integrano un piccolo schermo peronsalizzabile dal conducente. In sintesi: oltre al controllo e regolazione di climatizzazione e temperatura, sarà possibile configurare anche altre scorciatoie. Come la selezione delle modalità di guida. Da 10'' è anche il quadro strumenti, interamente digitale. Esprimere l'evoluzione di design attorno all'abitacolo di nuovo Kodiaq significa sottolinearne lo studio di ergonomia e funzionalità. La leva del cambio automatico è stata spostata sul piantone dello sterzo e ciò ha permesso di guadagnare spazio per una seconda postazione per la ricarica wireless del telefono cellulare. L'offerta per gli interni si è invece concetrata su idee di sostenibilità con materiali per lo più a basso impatto ambientale.

Nuova Skoda Kodiaq 2024, gli Smart Dials con le regolazioni del clima

La gamma motori riprende completamente la vasta e versatile offerta del gruppo Volkswagen. Il motore a combustione interna è ancora al centro del progetto ed è proposto a benzina e gasolio. Nel primo caso il 1.5 mild hybrid eroga 150 CV mentre il 2.0 litri raggiunge i 204 CV. Per il Diesel, Skoda equipaggia Kodiaq con l'ultra collaudato 2.0 litri Tdi nelle varianti da 150 CV e 193 CV. Le motorizzazioni più potenti sono a trazione integrale. Il cambio è di serie automatico per ogni versione. La novità propulsiva più interessante è l'inedita unità ibrida plug-in: composta da un motore 1.5 litri benzina e da un elemento elettrico integrato nel cambio, per una potenza di sistema pari a 204 CV. La batteria da 25,7 kWh dovrebbe permettere fino a 100 km di autonomia a zero emissioni. La ricarica può essere in corrente alternata (AC; 11 kW) e continua (DC; 50 kW). Tra gli equipaggiamenti tecnici in opzione, emerge il DCC (Dynamic Chassis Control) ossia l'assetto a controllo elettronico. Con l'innovativo sistema a doppia valvola per la regolazione degli ammortizzatori. Skoda Kodiaq sarà disponibile in Italia tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate 2024. I prezzi non sono stati ancora comunicati.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 05/10/2023