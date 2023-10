GIMS Qatar 2023, tutto sul primo Salone di Ginevra "arabico"

C'era un tempo il Salone dell'auto più influente in assoluto. Sì, perché ''giocato'' in campo neutro, perché coincideva con l'approssimarsi della primavera e dello start della stagione (commerciale) calda. Perché erede di una storia secolare (1905). Quel Salone esiste ancora: si è soltanto trasformato, si è adeguato a un tempo in cui l'asse terrestre si è inclinato a Est. Ginevra cerca partner, si fa avanti uno dei poli di attrazione, a oggi, più potenti al mondo. È il Qatar, dove tutto è possibile. Al via venerdì 6 ottobre la prima, storica, edizione del Salone di Ginevra fuori dai confini elvetici. A GIMS Qatar 2023, il panorama dei Saloni auto assegna il ruolo di kermesse complementare al GIMS ''domestico'', che dopo cinque anni di latenza, nel 2024, torna ad aprire i battenti pure nella propria sede originale, in Svizzera (26 febbraio - 3 marzo). Nel frattempo, i riflettori puntano dritti su Doha, la capitale di uno Stato tanto piccolo sulla mappa geografica, quanto gigantesco in fatto di ambizioni, e non solo automobilistiche. La filosofia, le coordinate spaziotemporali, i marchi auto che partecipano a questa ancora in parte misteriosa, quanto affascinante, spedizione in Medio Oriente. Sotto, mini guida.

GIMS Qatar 2023, la locandina

Il baricentro dell'economia globale muove a poco a poco dall'Europa, e l'Occidente in generale, verso l'Asia, con la Penisola Arabica nel ruolo di motore turbo. Il Qatar come hub di smistamento idee ed investimenti, lussuosa vetrina per nuove tecnologie, avamposto di nuove correnti di design. Qatar come terrazza panoramica da cui godere, infine, di una vista in primo piano su nuovi mercati. Vale per i Costruttori, sia quelli europei, sia gli emergenti brand cinesi e i più consolidati marchi giapponesi e coreani. Vale, inoltre, per lo stesso Geneva Motor Show, che torna a calendario e anzi raddoppia, completando la sua offerta espositiva. Ginevra gli anni pari, Doha gli anni dispari. A Ginevra un Salone tradizionale e ''statico'', in Qatar un genere di evento interattivo, esotico, con focus sul lusso. Per un inedito pendolarismo Europa - Golfo Persico di cui l''edizione zero'' del Salone di Ginevra qatariota sarà già affidabile termometro.

Filo diretto Ginevra - Doha

ROAD TO QATAR Un ponte, infine, cementato dalla simbolica impresa - ribattezzata Tour of Excellence - compiuta da Frank M. Rinderknecht, CEO di Rinspeed AG, e Rainer Zietlow, proprietario di Challenge4.de, che dal 28 agosto al 30 settembre, dopo 34 giorni e 8.000 km di viaggio, hanno coperto la distanza che separa Ginevra da Doha a bordo di due Volkswagen ID. Buzz (100% elettrici...). Un buon inizio.

I due VW ID. Buzz della spedizione elvetico-qatariota

QUI GINEVRA “Da oltre un secolo, GIMS è in prima linea nella presentazione di innovazioni e tecnologie automobilistiche'', sostiene Sandro Mesquita, CEO del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra. ''Oggi GIMS è entusiasta di espandere la sua eredità in Medio Oriente, avventurandosi per la prima volta fuori Ginevra attraverso una partnership esclusiva con un Paese dinamico e progressista come il Qatar”.

Ginevra ''trasloca'' in Qatar. Aspettative? Altissime

QUI QATAR Dal canto suo, il Presidente di Qatar Tourism e Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, spiegava già in estate come ''la strategia Qatar National Vision 2030 miri a posizionare lo Stato del Qatar come destinazione leader a livello mondiale che garantisca agli ospiti un'esperienza indimenticabile. È con grande impazienza che non vediamo l'ora di offrire agli appassionati di auto di tutto il mondo l'opportunità unica di assistere a un evento prestigioso che guiderà la cultura automobilistica locale e globale e ispirerà la prossima generazione di innovatori, designer, ingegneri, collezionisti e politici''.

La prima edizione del Geneva International Motor Show Qatar (abbreviato, GIMS Qatar) si svolge a Doha, capitale del Qatar, nelle date 5-14 ottobre 2024, in concomitanza col Gran Premio di Formula 1 del Qatar. Il 5 ottobre è in programma la cerimonia di inaugurazione in pompa magna, il 6 ottobre è la giornata riservata ai media. Cuore della manifestazione è il Doha Exhibition & Convention Center (DECC), ultramoderno centro congressi da 10.000 mq di superficie, inaugurato nel 2015 a West Bay, il quartiere degli affari.

Il moderno Doha Exhibition & Convention Center

IN VISITA? GIMS Qatar è aperto tutti i giorni dalle 14:00 alle 22:00 (Paese che vai, orari che trovi) e dalle 10:00 alle 22:00 di sabato (giorno festivo nei Paesi islamici). Ingresso gratuito nei giorni feriali, a pagamento (50 Riyal qatariani, circa 13 euro al cambio attuale) durante i fine settimana. L'organizzazione si aspetta circa 200.000 visitatori e oltre 1.000 rappresentanti dei media.

A GIMS Qatar 2024 partecipano un totale di 31 marchi auto, prevalentemente di fascia premium o di lusso. Europei, ma anche asiatici. In forma ufficiale o - nella maggioranza dei casi - in collaborazione con partner locali. Previste oltre 10 anteprime mondiali e oltre 20 anteprime regionali, delle quali terremo traccia man mano che verranno comunicate. Di seguito, l'elenco completo degli espositori. Sotto, la planimetria del centro espositivo.

Audi | BMW | Chery | Delage | Entop | Exeed | Formacar | Infiniti | Jaecoo | Jaguar | Kia | Lamborghini | Land Rover | Lazareth | Lucid | Lynk&Co | McLaren | Mercedes | Mini | Nissan | Omoda | Porsche | Rovelver | Silk-FAW | Tetwo | Toyota | Vinfast | Volkswagen

GIMS Qatar 2023, la mappa del quartiere espositivo

Sfera espositiva, ma non solo. GIMS Qatar 2023 è festival dell'eccellenza automobilistica a tutto tondo. A beneficio di visitatori e addetti ai lavori, l'organizzazione ha confezionato numerose e coinvolgenti esperienze complementari, grazi alle quali mixare turismo, business e passione per l'auto. Il 9 ottobre, il ''Future Design Forum'' al Museo Nazionale del Qatar prevede un ricco programma di relatori e tavole rotonde, a sua volta il pacchetto ''Offroad Adventures'' regala ai partecipanti il brivido di un'emozionante esperienza in fuoristrada. In collaborazione con la Qatar Motor & Motorcycle Federation (QMMF), GIMS Qatar ospita anche quattro esclusivi ''Track Days'' (11-14 ottobre) al Lusail International Circuit. Il 12 ottobre alle 19 ora locale si svolgerà la ''Parade of Excellence'', sfilata alla quale parteciperanno fino a 100 auto da sogno e modelli unici, lungo l'iconico percorso di 1,3 km di Lusail Boulevard. All'interno del DECC, infine, ogni giorno la ''Classics Gallery'' offre ai visitatori e ai collezionisti l'opportunità di scoprire una gamma esclusiva delle auto più belle del mondo. In mostra, alcune dei più celebri esemplari della storia dell'auto, vincitrici di concorsi di eleganza. Non mancano, in sostanza, gli ingredienti di una ''prima'' da standing ovation.

Salone di Ginevra Qatar, che lo show abbia inizio

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/10/2023