Doha andata e ritorno. Perché Ginevra Qatar 2023? Video intervista

Ginevra, se ci sei batti un colpo. E il cartellino, il GIMS, a questo giro finalmente lo timbra in orario. Ma è l'orario del Qatar, di un posto assai lontano dalla propria sede originale sia in senso geografico, sia di concetto. Il Salone di Ginevra torna dopo anni di assenza e cambia pelle. GIMS Qatar 2023 soltanto il primo atto di una partnership con le autorità del Paese arabo destinata a durare nel tempo (accordo decennale per una manifestazione biennale), ma che non si sostituisce affatto alla kermesse originale, il cui rientro in grande stile (e su base annuale) è programmato tra febbraio e marzo nel 2024. Delle ragioni che hanno ispirato il nuovo ''esotico'' format ginevrino-qatariota ne parliamo con Sandro Mesquita, CEO di Geneva International Motor Show. Perché il Medio Oriente e soprattutto, cosa dobbiamo aspettarci da GIMS 2024. Clicca Play sulla foto di cover per la nostra video intervista.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/10/2023