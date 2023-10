Qui Doha, a voi Ginevra. A spasso per il GIMS Qatar 2023. Video reportage

Come ci è finito quel cubetto rosso tra le dune del deserto? No, non è il fenomeno geologico delle pietre striscianti, è casomai fenomeno riconducibile alla scienza della macroeconomia. Ginevra cerca sponde per spiccare nuovamente il volo dopo anni di purgatorio, le trova nel Golfo Persico. Sotto le insegne GIMS Qatar 2023 si chiude oggi, sabato 14 ottobre, il Salone dell'auto dei contrasti: dall'Europa al Medio Oriente, dalle fredde Alpi al caldo torrido delle nazioni arabe, dal salottino ginevrino allo skyline di Doha. Ma è l'equilibrio degli opposti. Clicca Play sulla foto di cover per il nostro video ''live'' e sfoglia un po' la nostra fotogallery: gli stand, il pubblico locale, le curiosità. Ma prima: leggi il paragrafo sotto per comprendere con quale chiave di lettura devi interpretare i nostri contenuti.

GIMS Qatar 2023: Ginevra si avventura nel deserto arabico

VEDI ANCHE

ESOTICO O FAMILIARE? Migliaia di chilometri da casa base, una nazione piccola sulla carte geografica ma enorme quanto ad influenza finanziaria e geopolitica globale. Un mercato auto, infine, assai diverso per volumi e per tipologie (SUV, SUV, SUV). Tra i padiglioni del moderno Doha Exhibition & Convention Center, tuttavia, respiri un'aria familiare. Stand espositivi di modeste dimensioni, spazio agli effetti speciali ma non troppo, cerimonie sobrie. Insomma, in pieno stile elvetico. Una trentina di brand automobilistici tra Case auto made in Europe, marchi asiatici e non solo dalla Cina (Vietnam oltre che Corea e Giappone), una decina malcontata di premiere mondiali, numerose premiere regionali. Iniziative di contorno? Sì, tipo una mostra di auto d'epoca di lusso, parate notturne, tour guidati nel deserto. GIMS Qatar 2023 prima edizione di una manifestazione a cadenza biennale e, soprattutto, piattaforma per il lancio del Salone di Ginevra ''originale'', il cui rientro è a calendario nel 2024, e nel periodo usuale (26- febbraio - 3 marzo). Viaggio in Qatar e ritorno: tra i grattacieli del ricchissimo avamposto arabico, il GIMS riprende il filo del discorso. L'esperienza è suggestiva ed è una botta di energia in vista del GIMS 2024. Il ''nostro'' GIMS, il ''vero'' GIMS.

Il GIMS vola in Qatar e prepara il grande ritorno in patria

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/10/2023