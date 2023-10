Formula 1 GP Qatar 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP del Qatar di Formula 1 a Losail: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP QATAR IN TV Tappa fissa del mondiale MotoGP del nuovo millennio, il Gran Premio del Qatar torna in Formula 1 dopo l'esordio nel pandemico 2021. Al Losail International Circuit in quell'accesissimo finale di stagione vinse Lewis Hamilton che dominò la gara davanti a Max Verstappen, poco prima dei due scintillanti appuntamenti finali di Jeddah e Abu Dhabi, che sancirono uno degli epiloghi più drammatici della storiadella Formula 1. Tutt'altra musica quest'anno, con l'olandese che si presenterà nella pista costruita nei pressi di Doha per riscattare il suo titolo mondiale. Gli basteranno una manciata di punti che potrà raccogliere già nella gara sprint del sabato. Dopodiché, si combatterà per la gloria e per il secondo posto in classifica, dove la lotta è ancora aperta tra Perez e Hamilton nella classifica piloti e tra Mercedes e Ferrari in quella costruttori.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere le sessioni in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1, GP Qatar 2021: la partenza

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 6 ottobre

Prove libere 1: 15.30 – 16.30 (Live MotorBox dalle ore 15.15)

Qualifiche: 19.00 – 20.00 (Live MotorBox dalle ore 18.45)

Sabato 7 ottobre

Sprint Shootout: 15.30 – 15.45 (Live MotorBox dalle ore 15.15)

Sprint Race: 19.30 (Live MotorBox dalle ore 19.15)

Domenica 8 ottobre

Gara: 19.00 (Live MotorBox dalle ore 18.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Venerdì 6 ottobre

Qualifiche: 22.00 (differita)

Sabato 7 ottobre

Sprint Shootout: 19.30 (differita)

Sprint Race: 21.30 (differita)

Domenica 8 ottobre

Gara: 22.30 (differita)

TUTTO SUL GP DEL QATAR 2023

F1 GP Qatar 2021, Doha: atmosfera del circuito

Il tracciato di Losail, costruito nel del deserto arabo una manciata di chilometri a nord di Doha nel 2003, ha sin da subito ospitato Motomondiale e Superbike, ma la Formula 1 vi è giunta per la prima volta nel 2021. Per ciò che riguarda le quattro ruote vi si svolgono regolarmente anche competizioni di Endurance, grazie anche all'impianto di illuminazione che garantisce una visibilità notturna perfetta, e che sarà sfruttato anche dalla Formula 1, visto che il Gran Premio andrà in scena in orari serali e notturni. La pista è lunga 5.380 km e conta 16 curve: 6 a sinistra e 10 a destra, con il rettilineo principale - unica parte della pista dove le monoposto potranno utilizzare il DRS - lungo oltre un chilometro (1.068 metri). Il record del tracciato appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2021 ottenne la pole position con il tempo di 1:20.827. In gara, invece, il primato spetta a Max Verstappen, che corse il suo 57° e ultimo giro di gara in 1:23.196.

Attesa qualche nuvola sulla pista di Doha nel corso del weekend, ma sostanzialmente cielo sereno e temperature che di giorno saranno estremamente bollenti, con picchi oltre i 40° gradi, fortunatamente con un tasso di umidità piuttosto basso. Per questo motivo si correrà dopo il tramonto del sole, ma servirà comunque idratarsi e prestare attenzione. Attenti, inoltre, alle raffiche di vento. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 6 ottobre: temperature: max 41°, min 31°; nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 42%, vento 37 km/h.

Sabato 7 ottobre: temperature: max 39°, min 29°; nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 32%, vento 35 km/h.

Domenica 8 ottobre: temperature: max 39°, min 29°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 42%, vento 21 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni precedenti all'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/10/2023