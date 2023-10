Gli ascolti tv del GP Qatar 2023

L'orario serale non basta per sollevare gli ascolti di una gara con la Ferrari semplice comparsa

L'orario di collocazione del GP Qatar, le 19 ora italiana e con la differita in programma appena 3 ore dopo il via, sulla carta avrebbe potuto aiutare a raggiungere una platea televisiva più ampia. In realtà, con una sola Ferrari al via e per di più relegata nelle posizioni fuori dal podio, la gara di Lusail ha fatto registrare dati poco entusiasmanti. Di sicuro non aiuta neanche il fatto che entrambi i titoli siano già stati assegnati: con un calendario sempre più ricco di gran premi, il rischio è sempre quello di avere gli ultimi appuntamenti svuotati di interesse. Evidentemente al momento per i vertici del Circus è più importante continuare a inserire gare, tanto che l'anno prossimo si stabilirà il record di 24.

I NUMERI Passando ai freddi, è proprio il caso di dirlo, numeri la diretta delle 19 sul solo canale Sky Sport F1 ha totalizzato 407.000 spettatori e il 2,5% di share. Anche per il precedente appuntamento di Suzuka, in programma alle 7 del mattino, avevamo a disposizione il solo dato del canale tematico e la cifra si era fermata poco lontano nonostante l'orario penalizzante: 315.000 spettatori. La differita delle 22 su Tv8 non è andata oltre gli 834.000 spettatori con il 5,5% di share. Dato in questo caso addirittura inferiore a 14 giorni prima, quando si era almeno raggiunta la quota simbolica del milione di telespettatori.

PROSSIMI APPUNTAMENTI La F1 si ferma un weekend prima di affrontare un trittico di gare nel continente americano che si aprirà con il GP Stati Uniti. La gara di Austin sarà trasmessa in diretta alle 21 ora italiana da Sky Sport e in leggera differita da Tv8. Il testimone passa intanto alla MotoGP che domenica disputa il GP Indonesia, trasmesso in diretta alle 9 ora italiana sia da Sky Sport sia da Tv8.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/10/2023