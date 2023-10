F1 GP Qatar 2023, le pagelle di Lusail

LE PAGELLE DI LUSAIL La conquista matematica del terzo titolo iridato non placa Max Verstappen che si conferma incontrastato dominatore. Ancora molto bene la coppia McLaren che bissa il doppio podio di Suzuka. Gara condizionata dal gran caldo che ha messo a dura prova i piloti, provocando addirittura lo stop di Logan Sargeant.

F1 2023, GP Qatar: la partenza

MAX VERSTAPPEN - VOTO 9 Nessun calo di motivazione dopo la conquista matematica del terzo titolo iridato, nessun postumo della serata di festeggiamenti. Anche stavolta Max prende il largo dopo curva 1, complice il pasticcio Mercedes, e nessuno lo vede più fino al traguardo. Completa il tutto prendendosi anche il giro veloce. Solitario nella notte va...

OSCAR PIASTRI - VOTO 9 Il weekend della definitiva consacrazione si conclude con un ottimo secondo posto, posizione che agguanta dopo poche centinaia di metri nonostante partisse dalla sesta piazzola, anche lui favorito dal contatto tra le Mercedes. Da lì in poi non commette errori, muovendosi senza incertezze quando l'alternanza dei pit stop lo fa finire in mezzo al traffico. A star is born

LANDO NORRIS - VOTO 8,5 Anche lui rimedia al decimo posto in cui era scivolato al termine delle qualifiche per colpa dei track limits risalendo progressivamente fino al podio. Lavoro più complicato rispetto a quello di Piastri, ma che esegue egregiamente. Nel finale spinge per mettere pressione al compagno di squadra, poi obbedisce alle istruzioni del muretto McLaren. In definitiva, un weekend molto buono dove ha pagato a caro prezzo le sbavature di venerdì e sabato, restando sempre un passo dietro a Piastri. Momentaneamente spodestato

F1 2023, GP Qatar: Lando Norris attacca Charles Leclerc

GEORGE RUSSELL - VOTO 8 Al via si fa ingolosire dall'ottimo spunto e attacca Verstappen dimenticandosi che il compagno di squadra avrebbe sfruttato le gomme morbide per superare entrambi. La colpa del contatto è comunque di Hamilton, a cui però non ha di certo agevolato il compito. Scivolato in ultima posizione, ma ancora in gara, inizia una clamorosa rimonta che lo porta fino ai piedi del podio, aumentando il rammarico per quanto accaduto al via. Mai domo

CHARLES LECLERC - VOTO 7 La Ferrari in Qatar è chiaramente la quarta forza e Charles ne ricava il massimo possibile con il quinto posto finale, avendo la meglio su un tipo tosto come Alonso con cui battaglia a lungo. Conquista punti preziosi per limitare i danni dalla Mercedes nella corsa per il terzo posto tra i Costruttori. Salvatore della patria.

FERNANDO ALONSO - VOTO 6,5 L'Aston Martin si aggrappa al suo talento per cercare di contenere la rimonta della McLaren e difendere il quarto posto tra i Costruttori. Fernando è meno impeccabile di altre volte, ma alla fine porta a casa il sesto posto mentre Stroll resta ancora fuori dalla zona punti. Speranza verde

ESTEBAN OCON - VOTO 7 Il francese è tra i piloti che hanno sofferto di più il caldo soffocante, tanto che dopo la gara si è scoperto che ha addirittura vomitato durante il gran premio. Il settimo posto finale, già molto positivo, assume un valore ancora più prezioso. Stoico

F1 2023, GP Qatar: Esteban Ocon precede Pierre Gasly e George Russell in lotta

VALTTERI BOTTAS - VOTO 7 In una gara condizionata dalle condizioni meteo e dalla pioggia di penalità per violazione dei track limits, l'appassionato ciclista finlandese viene fuori alla distanza conquistando un notevole ottavo posto. Passista

GUANYU ZHOU - VOTO 7 Completa la festa Alfa Romeo conquistando il nono posto finale, anche lui bravo a pasticciare meno degli altri piloti in lizza per la zona punti. Ciliegina sulla torta

SERGIO PEREZ - VOTO 5 Partiva dalla pit-lane, ma questo non basta per giustificare il decimo posto finale. Commette ancora tanti errori, totalizzando ben tre penalità per violazione dei track limits nella stessa gara in cui Verstappen non ne fa registrare nemmeno una. Crisi nera

LEWIS HAMILTON - VOTO 4,5 La partenza con gomma media era un azzardo finito nel peggiore dei modi. Lewis commette un errore non da sette volte iridato, stringendo la traiettoria come se non ci fossero due auto al suo interno. Mezzo voto in più per come si assume da subito la responsabilità dell'accaduto, assolvendo il compagno di squadra. Capitano

F1 GP Qatar 2023, Losail: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) dopo l'incidente in curva-1 con il compagno George Russell

CARLOS SAINZ - SENZA VOTO L'unico aspetto positivo di una domenica in cui non si è neppure seduto nell'abitacolo per via di una perdita di benzina è che la sua Ferrari lo ha tradito nel weekend in cui era meno competitiva rispetto ai precedenti. Appiedato.

I VOTI DEGLI ALTRI

LANCE STROLL - VOTO 6

PIERRE GASLY - VOTO 5,5

ALEX ALBON - VOTO 6

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 5

YUKI TSUNODA - VOTO 5

NICO HULKENBERG - VOTO 5

LIAM LAWSON - VOTO 5

LOGAN SARGEANT - VOTO 5

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/10/2023