F1 GP Qatar 2023, Diretta LIVE Sprint Shootout

LIVE LOSAIL F1 La Formula 1 riparte dal Qatar per il diciassettesimo round della stagione 2023, nonché il quarto che prevede l'applicazione delle nuove regole del format F1 Sprint. Sulla pista di Losail, alle porte di Doha, Max Verstappen ha l'obiettivo di laurearsi matematicamente campione del mondo per la terza volta consecutiva, mentre alle sue spalle si infiamma la lotta per il secondo posto della classifica Piloti e soprattutto per quello Costruttori, con la Mercedes che si deve difendere dagli ultimi assalti della Ferrari. Chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Qatar 2023.

