Clamoroso a Losail: Pirelli riscontra problemi con i cordoli, probabili 3 pit stop obbligatori

Dopo il problema dei track limits che ha condizionato il risultato delle qualifiche, arriva un altro grosso inconveniente per il GP Qatar 2023. Dopo aver analizzato le gomme utilizzate nella giornata di venerdì, Pirelli ha rilevato dei danni strutturali preoccupanti. Per questo motivo, la casa milanese ha imposto un tetto massimo di giri in gara per set pari a 20 per gli pneumatici nuovi e 22 per quelli che sono già stati utilizzati nelle precedenti sessioni.

IL COMUNICATO Dopo quanto emerso, FIA e Pirelli hanno emanato un comunicato congiunto: ''È opinione della FIA e della Pirelli che un numero significativo di giri aggiuntivi su questi pneumatici potrebbe provocare danni circonferenziali agli pneumatici, portandoli al cedimento. Questo problema è stato probabilmente causato dall'interferenza ad alta frequenza tra il fianco del pneumatico e i cordoli 'piramidali' da 50 mm ampiamente utilizzati su questo circuito, aggravata dalla propensione a salire su quei cordoli''.

LE CONSEGUENZE Questa novità ha innanzitutto ripercussioni sul programma già frenetico del sabato Sprint. Una sessione di prove libere di 10 minuti è stata inserita alle 15 ora italiana, orario in cui sarebbe dovuta iniziare la Shootout. Questo per permettere ai piloti di prendere confidenza con i nuovi limiti della pista introdotti nelle curve 12 e 13 con l'obiettivo di evitare contatti pericolosi con i cordoli incriminati. La Shootout si disputerà invece alle 15:20 ora italiana. Le gomme verranno poi analizzate al termine della gara Sprint in programma alle 19 ora italiana: se si riscontrassero ancora problemi, verrà reso obbligatorio effettuare almeno tre pit-stop nel gran premio di domenica, per il quale sono previste 57 tornate.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/10/2023