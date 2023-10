La condotta pericolosa di Hamilton in Qatar ancora sotto indagine

La decisione di Lewis Hamilton di attraversare la pista di Losail dopo l'incidente al via del GP Qatar con il compagno di squadra George Russell non è piaciuta alla FIA. Il britannico ha ricevuto una multa di ben 50.000 euro, di cui la metà sospesa fino a fine anno, e una reprimenda per una condotta che gli steward della gara hanno ritenuto potenzialmente estremamente pericolosa.

I FATTI Il sette volte iridato si era fermato con la sua Mercedes danneggiata nella via di fuga di curva 1. La gara è stata neutralizzata con l'ingresso della Safety e Hamilton, dopo aver visto passare tutto il gruppo di monoposto a velocità ridotta, ha deciso di accorciare il rientro ai box attraversando la pista. Pochi istanti dopo è transitato in quel punto Russell, rimasto attardato per l'incidente e per il successivo rientro ai box, creando per altro un'immagine iconica della sua W14 che transita alle spalle di uno sconsolato Hamilton. Nel comunicato FIA emanato dopo aver ascoltato la versione del pilota, si legge: ''[Hamilton] Ha attraversato la pista che era attiva in quel momento e ha raggiunto il lato interno pochi secondi prima che la vettura 63 [Russell] arrivasse ad alta velocità dopo essere uscita dai box. Ha poi continuato a camminare lungo la pista fino a uscire definitivamente. Durante l'udienza il conducente dell'auto 44 si è scusato molto e si è reso conto che la situazione avrebbe potuto essere molto pericolosa per lui e per i piloti che si avvicinavano. Gli Steward hanno sottolineato il fatto che attraversare una pista a gara in corso può causare situazioni estremamente pericolose e i piloti devono essere molto cauti al riguardo''.

NUOVA INDAGINE L'accaduto non è piaciuto ai vertici della FIA, come ha confermato ora un portavoce della Federazione: ''La FIA sta rivisitando l'incidente in cui Lewis Hamilton ha attraversato la pista durante il GP Qatar. La FIA rileva che Lewis si è scusato durante la successiva udienza degli Steward sull'incidente e ha riconosciuto che la traversata è stata una grave violazione della sicurezza. Tuttavia, in considerazione del suo status di modello, la FIA è preoccupata per l'impressione che le sue azioni potrebbero aver creato sui conducenti più giovani''. La nuova indagine non dovrebbe portare sanzioni più severe per il pilota della Mercedes, ma dovrebbe essere utilizzata per creare un precedente per il futuro, dando ai piloti un chiaro esempio di cosa non fare in casi simili.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/10/2023