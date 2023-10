Ferrari, Vasseur alla vigilia del GP Qatar: "Losail altro esame severo per la SF-23"

Le parole del team principal del Cavallino prima della trasferta di Doha, in cui la SF-23 lotterà con la Mercedes per il secondo posto in classifica Costruttori

Il GP del Giappone ha dato riscontri contrastanti alla Ferrari: da un lato, la rossa non è riuscita a competere con la McLaren come seconda forza in pista, ma dall’altro è riuscita a battere la Mercedes, rosicchiando ancora qualche punticino nella lotta per il secondo posto della classifica Costruttori. Con sei gare alla fine del Mondiale, il Cavallino si presenta all’appuntamento di Losail con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i 20 punti di gap dai rivali. Ma come si comporterà la SF-23 su un circuito quasi completamente sconosciuto da tutti – la F1 ci ha corso soltanto nel 2021, ma con la precedente generazione di monoposto – e in un weekend con il ritorno del format Sprint?

F1 GP Qatar 2021, Losail: Carlos Sainz (McLaren)

PARLA VASSEUR “Sulla carta – spiega il team principal Frederic Vasseur alla vigilia del fine settimana di Doha – la pista promette di essere un’altra verifica severa per la SF-23. Da Zandvoort in poi abbiamo imparato molto su come gestire il pacchetto a nostra disposizione e anche in Qatar faremo il massimo per mettere Charles e Carlos in condizione di lottare nel serratissimo gruppo che ad ogni gara combatte sul filo dei millesimi alle spalle di chi comanda il campionato”.

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

LE SFIDE DELLA SPRINT Vasseur ha poi parlato anche della sfida del weekend Sprint, che ridurrà ulteriormente il tempo a disposizione per le prove libere: “Andiamo in Qatar per la prima volta dall’introduzione della nuova generazione di monoposto a effetto suolo e avremo una sola sessione di libere dato il ritorno del formato Sprint, per cui il lavoro di preparazione svolto a casa e al simulatore sarà ancora più importante. Contiamo di arrivarci preparati al meglio. L’obiettivo sarà anche in questa occasione portare a casa un buon bottino di punti che ci permetta di continuare a lottare per il secondo posto nella classifica Costruttori”.

