La crescita della McLaren spaventa Leclerc, non Vasseur: "Non è una sorpresa per me"

Il team principal contestualizza la crescita della McLaren, spiegando perché non lo ritiene un problema per la Ferrari

Dal GP Austria, quando la versione rinnovata della MCL60 è stata portata in pista dal solo Lando Norris, la McLaren ha svoltato la sua stagione. Dopo un avvio molto difficile, con appena 17 punti conquistati nelle prime otto gare, il team di Woking si è candidato ad essere la seconda forza in pista dietro alla Red Bull, ottenendo la scorsa domenica il suo miglior risultato dell'anno con Lando Norris e Oscar Piastri secondo e terzo a Suzuka. Sono ben 145 i punti raccolti nei successivi otto appuntamenti, con una media per fine settimana salita da poco più di due ad oltre 18 punti a gran premio.

LECLERC PREOCCUPATO La partenza a rilento fa sì che la McLaren non sia una minaccia nella lotta per il secondo posto tra i Costruttori che coinvolge ora Mercedes e Ferrari, ma anche in ottica 2024 la crescita delle vetture color papaya spaventa i ricali. Dopo il GP Giappone, Charles Leclerc ha sottolineato: ''Se la McLaren dovesse confermare il suo ritmo in Qatar allora diventerebbe preoccupante. È già una preoccupazione ma sappiamo che ci sono piste dove sono più forti. Se dovesse succedere di nuovo così in Qatar, inizieremo a preoccuparci più seriamente''.

VASSEUR TRANQUILLO All'opposto di Leclerc appare invece Frederic Vasseur. Il team principal della Ferrari non è stupito dai risultati ottenuti dalla McLaren: ''L'ottima prestazione della McLaren in Giappone non è una sorpresa per me. La McLaren ha avuto enormi problemi all'inizio della stagione, ma la gente potrebbe aver dimenticato che era già in seconda fila sulla griglia in Spagna. Sono indubbiamente migliorati, ma non è sempre solo una questione di puro potenziale della vettura o se una pista si adatta meglio a una vettura rispetto a un’altra. Per me è anche una questione di guidabilità. Se fai un passo avanti con la tua macchina, questo aiuta automaticamente i piloti perché hanno più fiducia nella macchina. È un effetto valanga''.

I PROGRESSI FERRARI A sua volta, la Ferrari ha dimostrato ottimi progressi negli ultimi weekend, conquistando due pole position tra Monza e Singapore e vincendo con Carlos Sainz la gara notturna asiatica. Vasseur ha sottolineato questo aspetto: ''Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto progressi significativi in termini di gestione degli pneumatici. Nella prima parte di stagione abbiamo sofferto più usura dei nostri avversari. Abbiamo poi sviluppato e lavorato appositamente sul setup in modo che i nostri piloti possano mantenere in vita gli pneumatici più a lungo. Questo lavoro ora sta dando i suoi frutti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/09/2023