Ferrari, Vasseur moderatamente soddisfatto: "Difficile fare meglio di così"

Dopo due pole position e due weekend di fila sul podio – di cui uno, a Singapore, con la prima vittoria in stagione – la Ferrari chiude il fine settimana di Suzuka con il quarto posto di Charles Leclerc e il sesto di Carlos Sainz. Il più classico dei bicchieri vuoti (o pieni) a metà: perché la SF-23 è stata inequivocabilmente la terza forza in pista dopo Red Bull e McLaren e questo è un passo indietro rispetto alle ultime uscite; ma anche perché la seconda posizione Costruttori si avvicina, visto che le due Mercedes sono state battute e il divario in classifica scende a “soli” venti punti. Insomma, sensazioni miste per i tifosi e per il team principal Frederic Vasseur, intervenuto dopo la bandiera a scacchi del GP Giappone ai microfoni Sky.

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari)

PARLA VASSEUR “Non si può essere completamente soddisfatti – ha detto il manager francese – con una quarta e una sesta posizione, ma ci stiamo avvicinando alla Mercedes. Oggi era difficile fare meglio di così, abbiamo scelto la strategia giusta, è andato tutto bene, abbiamo tenuto sotto controllo il degrado delle gomme e ci sono quindi aspetti positivi. L’obiettivo era recuperare su Mercedes in campionato, e abbiamo guadagnato altri quattro punti. Leclerc ha ritrovato il feeling con la macchina? Sì, ma non sono sicuro che l’avesse perso nelle gare scorse. Alla fine si parla solo di pochi centesimi di secondo in qualifica, non bisogna mai essere troppo ottimisti o pessimisti a seconda del risultato. È una battaglia molto combattuta tra Mercedes, McLaren e noi, dobbiamo cercare di fare un buon lavoro ogni weekend”.

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

LOTTA SERRATA Ed è proprio la lotta serrata, con valori che cambiano a ogni gara a seconda delle caratteristiche dei circuiti, che Vasseur ha voluto sottolineare in chiusura del suo intervento: “La battaglia è talmente tirata che, da una pista all’altra, un team può avere un vantaggio o uno svantaggio. Probabilmente noi eravamo un po’ migliori a Singapore, ma la McLaren stava un po’ meglio oggi. In ogni caso, erano davanti a noi di meno di un decimo in qualifica e ci è mancato poco per essere in prima fila. Poi, in gara, guidare in aria pulita fa la differenza. Abbiamo raccolto i punti che potevamo raccogliere in queste condizioni, adesso guardiamo alla prossima gara. Nessuno ha la bacchetta magica per avere cinque decimi, si cresce passo dopo passo. Vedremo come andrà in Qatar, l’obiettivo sarà partire davanti per avere pista libera in gara”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/09/2023