Red Bull, Singapore è già alle spalle: "Macchina di nuovo piacevole da guidare"

Doccia fredda questa mattina per chi si aspettava una Red Bull ancora in difficoltà dopo il passo falso di Singapore. Su un circuito impegnativo e completo come quello di Suzuka, il team austriaco ha confermato che quello della settimana scorsa è stato un caso isolato ed è tornato a comandare il gruppo con Max Verstappen che ha ottenuto il miglior tempo nelle prime due sessioni di prove libere del GP Giappone.

RITORNO AL PASSATO A fine giornata il pilota olandese non ha nascosto la sua soddisfazione per come si è comportata la RB19: ''Mi sono sentito davvero bene oggi. Dal primo giro la macchina è stata di nuovo piacevole da guidare. Sembra che abbiamo avuto una giornata forte, sia sui run brevi che su quelli lunghi... C'è molto degrado su questa pista, quindi sarà piuttosto dura per le gomme in gara. Ma finora abbiamo avuto un buon inizio di fine settimana''. Verstappen ha rifilato sei decimi a Carlos Sainz nelle FP1 e tre decimi a Charles Leclerc nelle FP2, dimostrandosi un gradino sopra al resto dello schieramento. Parlando dei rapporti di forza emersi in questa prima giornata, il campione del mondo in carica ha spiegato: ''Sembra che dietro di me sia tutto un po' stretto. Ferrari e McLaren sono vicine, quindi daremo un'occhiata. Ma penso che alla fine dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e cercare di ottimizzare le nostre prestazioni. E se lo facciamo, allora sono fiducioso che potremo lottare per la pole''.

VEDI ANCHE

PEREZ OTTIMISTA Qualche problema in più con la RB19 lo ha incontrato Sergio Perez, piazzatosi a metà classifica in entrambe le sessioni di libere. Il messicano ha spiegato le difficoltà incontrate, non nascondendo un certo ottimismo in vista della gara: ''Abbiamo avuto problemi con il bilanciamento della vettura nelle FP1 e abbiamo provato a migliorarlo un po' nelle FP2. Penso che abbiamo una buona comprensione della direzione che dobbiamo prendere. Certamente le cose stanno andando molto meglio rispetto allo scorso fine settimana, il che è positivo. Non vedo l'ora di qualificarmi bene domani perché il degrado sembra essere piuttosto elevato su questo circuito, soprattutto con le temperature calde che ci aspettiamo. Credo che saremo forti domani e anche domenica''.

TIMORI CONFERMATI Il risultato di Singapore aveva fatto sperare molti tifosi delle altre scuderie che la Direttiva Tecnica 018 entrata in vigore la scorsa settimana avesse effettivamente colpito nel segno la Red Bull. I risultati di oggi sembrano invece confermare le rassicurazioni date dagli uomini del team austriaco, nonché la cautela degli avversari che non si erano illusi di una versa crisi, preferendo aspettare i responsi di un tracciato più tradizionale come quello di Suzuka.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/09/2023