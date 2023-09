F1 GP Giappone 2023, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE SUZUKA F1 La Formula 1 torna in pista per rispondere ai tanti quesiti del weekend di Marina Bay: a Suzuka, va in scena un GP Giappone che a questo punto tutti i tifosi aspettano con ansia per risolvere i dubbi dell'ultimo fine settimana: i problemi della Red Bull che hanno interrotto la striscia vincente di Max Verstappen sono episodici o il calo prestazionale della macchina che ha dominato la stagione è dovuto all'intervento della Fia sulle ali flessibili e sul fondo? Dopo il successo di Singapore, riavremo una Ferrari in lotta per le prime posizioni anche su una pista per caratteristiche molto diversa? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Giappone 2023.

Prove libere 2 GP del Giappone 2023 live dalle 07.45 di venerdì 22 settembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.