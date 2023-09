Formula 1 GP Giappone 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP del Giappone di Formula 1 a Suzuka: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP GIAPPONE IN TV Dopo l'inattesa debacle di Singapore, la Red Bull vuole tornare a dominare, per dimostrare a tutti che la direttiva imposta dalla FIA sulla flessibilità delle ali non abbia influito sulle performance della RB19 e che la parentesi singaporiana sia stata solo un'eccezione che conferma la regola dell'imbattibilità del team austriaco e di Max Verstappen. Lui e il suo compagno ''Checo'' Perez proveranno a emergere da una pista che sembra disegnata apposta per le caratteristiche della loro macchina. Dal canto loro, gli avversari proveranno a mettere di nuovo i bastoni tra le ruote alla corazzata austriaca: la Ferrari, reduce dal successo di Marina Bay con Carlos Sainz e con un Charles Leclerc desideroso di rivalsa; la Mercedes, che ha sfiorato il podio con George Russell le se l'è preso con Lewis Hamilton, e la McLaren, che vuole confermare l'ottimo momento di forma con un Lando Norris sugli scudi. Proverà a rifarsi anche Fernando Alonso, al termine di un fine settimana negativo.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere le sessioni in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 GP Giappone 2022, Suzuka: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 22 settembre

Prove libere 1: 4.30 – 5.30 (Live MotorBox dalle ore 4.15)

Prove libere 2: 8.00 – 9.00 (Live MotorBox dalle ore 7.45)

Sabato 23 settembre

Prove libere 3: 4.30 – 5.30 (Live MotorBox dalle ore 4.15)

Qualifiche: 8.00 (Live MotorBox dalle ore 7.45)

Domenica 24 settembre

Gara: 7.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 23 settembre

Qualifiche: 15.30 (differita)

VEDI ANCHE

Domenica 24 settembre

Gara: 16.30 (differita)

TUTTO SUL GP DEL GIAPPONE 2023

F1 GP Giappone 2022, Suzuka: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull Racing) al via

Il primo Gran Premio del Giappone sulla pista di Suzuka è andato in scena nel 1987 e da allora, tranne la breve parentesi 2007-08 al Fuji, il sinuoso tracciato nipponico (l'unico peraltro a forma di ''8'' nella massima serie) ha sempre ospitato l'appuntamento del Sol Levante. Pista amatissima dai piloti, è lunga 5.807 metri per un totale di 18 curve che andranno percorse per 53 giri domenica prossima. Il record della pista in gara appartiene a Lewis Hamilton, che nel 2019 con la Mercedes timbrò il fast lap in 1'30''983. Il pilota più veloce di sempre a Suzuka è invece Sebastian Vettel, che per ottenere la pole position lo stesso anno con la Ferrari, scese a 1'27''064.

Non è attesa la pioggia a movimentare il weekend di Suzuka, come accadde invece lo scorso anno. Le temperature, poi, saranno particolarmente alte rispetto al solito, con picchi di 30°. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 22 settembre: temperature: max 29°, min 21°; nuvoloso, precipitazioni 40%, umidità 74%, vento 6 km/h.

Sabato 23 settembre: temperature: max 30°, min 20°; sereno, precipitazioni 20%, umidità 59%, vento 11 km/h.

Domenica 24 settembre: temperature: max 29°, min 19°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 61%, vento 6 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni precedenti all'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/09/2023