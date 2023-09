La rivincita di Verstappen contro i detrattori: "Andate al diavolo"

Ha dovuto aspettare meno di una settimana Max Verstappen per dare la sua risposta a chi pensava che la nuova Direttiva Tecnica 018 avesse messo in crisi la Red Bull. Dopo il passo falso di Singapore, l'olandese è tornato a vestire i panni del dominatore della F1, annichilendo gli avversari nelle qualifiche del GP Giappone. Il campione del mondo in carica ha rifilato 6 decimi alle McLaren classificatesi seconda e terza e addirittura un secondo a Carlos Sainz e Lewis Hamilton, finiti sul podio la scorsa domenica.

LA RISPOSTA Una volta sceso dalla sua RB19, Verstappen ha subito dedicato il risultato di oggi ai detrattori del suo team: ''Abbiamo avuto un brutto fine settimana e poi la gente ha cominciato a dire: ‘sì, è tutto a causa delle direttive tecniche’. Penso che possano andare al diavolo - ha dichiarato utilizzando un'espressione gergale inglese - Da parte mia, ero davvero entusiasta di trascorrere un buon fine settimana qui e assicurarmi che fossimo forti''.

WEEKEND INCREDIBILE La ritrovata guidabilità della sua monoposto ha reso molto soddisfatto Verstappen che ha poi aggiunto: ''Abbiamo avuto un brutto fine settimana a Singapore, ma già dalla preparazione che abbiamo fatto sentivo che questa sarebbe stata una buona pista. Non sai mai quanto sarà bello, ma dal primo giro è stato davvero bello. Cerchi di trovare piccoli miglioramenti qua e là ed essere in pole qui è fantastico''.

TITOLO NEL MIRINO La Red Bull, che ha piazzato in quinta posizione l'altra monoposto di Sergio Perez, è a un passo dalla conquista del titolo Costruttori che potrebbe arrivare proprio domani sulla pista di casa della Honda, partner nella costruzione delle power-unit. Al team austriaco basta ottenere un punto più della Mercedes, attualmente seconda ma relegata in quarta fila a Suzuka. Qui trovate tutte le combinazioni che darebbero il secondo mondiale consecutivo agli uomini guidati da Chris Horner. Lo scorso anno, Verstappen conquistò matematicamente il titolo proprio in Giappone.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/09/2023