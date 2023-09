Come frena una F1 a Suzuka? I segreti del GP Giappone con Brembo

GIAPPONE, SEDICESIMA TAPPA E dopo la pista stop & go di Marina Bay, arriva un grande classico della Formula 1, il tracciato forse più amato dai piloti, quello di Suzuka. Sulla pista a ''otto'' più famosa del mondo, la Red Bull cercherà il riscatto dopo la prova opaca di Singapore, mentre la Ferrari proverà a piazzare un'altra sorpresa, ma occhio anche ai piloti di Mercedes, McLaren, Alpine e Aston Martin! Ma quale di queste macchine potrebbe fare meglio tra i curvoni veloci del tracciato giapponese? Per scoprirlo non resta che spulciare bene i dati messi a disposizione per tutti i team dalla Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia della Formula 1. Ecco tutti i segreti del circuito che ospiterà il GP del Giappone questa domenica, di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa di Suzuka. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI SUZUKA

La carta d'identità della pista

La Formula 1 torna in Giappone dove l’anno scorso si disputarono soltanto 28 dei 53 giri a causa della lunga interruzione per il maltempo e del raggiungimento del limite delle tre ore. Il Suzuka International Racing Course rientra nella categoria dei circuiti poco impegnativi per i freni: in una scala da 1 a 5 ha un indice di difficoltà di 1, eguagliato solo da Silverstone. Ciò non significa che l’impegno richiesto ai piloti sia ridotto, tutt’altro perché per realizzare un giro veramente buono a Suzuka bisogna curare tutti i dettagli, a causa delle pendenze del tracciato e della conformazione a 8 che la rende l’unica pista del Mondiale con un sottopasso (tra le curve 9 e 10) e un cavalcavia. ​

Categoria di frenata : Very Easy (1 su 5)

: Very Easy (1 su 5) Tempo speso in frenata : 14%

: 14% Lunghezza circuito 5.807 metri

5.807 metri Numero di giri : 53

: 53 Numero di frenate : 12

: 12 Le tre curve più impegnative: curva 16, curva 9 e curva 11.

Tutte le frenate

Brembo in Giappone

A Suzuka le monoposto dotate di componenti Brembo hanno conquistato 23 Gran Premi di Formula 1, di cui 7 con la Scuderia Ferrari e 6 con Michael Schumacher. In 19 apparizioni su questa pista il tedesco ha ottenuto 8 pole position, 9 podi ed è stato in testa per 309 giri, sempre affiancato dai freni Brembo. Meno di due anni fa Brembo ha inaugurato una nuova sede a Tokyo, a pochi passi dalla Tokyo Tower, nel distretto di Minato. In tal modo Brembo si conferma solution provider per i costruttori locali di auto e moto, da decenni tra i leader a livello mondiale.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: la Ferrari SF-23 di Charles Leclerc | Foto: Brembo

Al Suzuka International Racing Course, come in tutti i tracciati “guidati”, i curvoni veloci richiedono un uso minimo dei freni: i piloti li usano in 12 curve ma in 3 di queste se ne servono per perdere un massimo 15 km/h e in altre 3 la differenza tra velocità iniziale e quella a fine frenata non raggiunge i 70 km/h. Di conseguenza in queste 6 curve i freni sono operativi per meno di 8 decimi di secondo. Anche se i freni sono azionati in tutte le prime 6 curve dopo la partenza, il carico sul pedale è sempre contenuto, non raggiungendo nemmeno i 70 kg di picco. Non a caso il carico complessivo sul pedale del freno esercitato da un pilota dalla partenza alla bandiera a scacchi è di 52 tonnellate. In totale in un giro i freni sono utilizzati per poco più di 12 secondi e mezzo, pari al 14 per cento della durata della gara.

La frenata più impegnativa*

Delle 12 frenate del Suzuka International Racing Course solo 2 sono considerate impegnative per i freni, 3 sono di media difficoltà e le restanti 7 sono light. La più impegnativa in assoluto è la curva 16, teatro di una perdita di velocità da 304 km/h a 96 km/h in soli 105 metri. Durante i 2,29 secondi di funzionamento dei freni i piloti esercitano un carico sul pedale di 144 kg e sono soggetti ad una decelerazione massima di 4,8 g.

*​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa del circuito

I consigli per i gamers

Eseguendo alla perfezione la curva 130R si arriva alla curva 16 con tantissima velocità. Per rallentare in maniera corretta nel videogioco Formula 1 bisogna tenere d’occhio i muretti, più riconoscibili dei cartelli con la distanza dalla curva. Quando sul muretto di destra il tricolore lascia il posto alle scritte Pirelli è segno dei 150 metri dall’ingresso curva. Prima del ponte pubblicitario si trova una gomma che indica i 100 metri e proprio in quel punto bisogna frenare. Attenzione a non sbagliare a svoltare per troppa fretta: bisogna farlo solo nel punto in cui ci sono due paletti di plastica, altrimenti si finisce con l’entrare in una via di servizio.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/09/2023